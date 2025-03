Cronología de la polémica de Karla Sofía Gascón por sus tuits: de optar al Oscar con 'Emilia Pérez' a desaparecer

Karla Sofía Gascón ha pasado de ser la protagonista de la promoción de la película Emilia Pérez (Jacques Audiard, 2024) a desaparecer durante la carrera de premios. ¿El motivo? La viralización de tuits antiguos en X (antes Twitter) donde la actriz compartía opiniones polémicas sobre George Floyd o el islam.

Los antecedentes: una actriz en ascenso

Tras una carrera profesional con papeles en series, películas y programas de televisión en España y México, Karla Sofía Gascón saltó a la fama internacional en 2024 con su papel protagonista en el largometraje francés Emilia Pérez, que cuenta con trece nominaciones en los Premios Oscar 2025.

Gracias a su actuación, la española se convirtió en mayo de 2024 en la primera mujer trans en ganar en el prestigioso Festival de Cannes, donde se alzó con el premio a Mejor actriz ex aequo con Adriana Paz, Zoe Saldaña y Selena Gomez, también integrantes del reparto de la película de Jacques Audiard. Poco después, Gascón ganaría el galardón de Mejor actriz en los Premios del Cine Europeo 2024.

A principios de enero de 2025, Karla Sofía ganó en los Globos de Oro 2025 en la categoría de Mejor actriz de comedia o musical, mientras Varietyla situaba como la cuarta favorita para alzarse con la estatuilla a Mejor actriz en los Oscar, donde la intérprete consiguió la nominación. La carrera de la española iba encaminada al éxito... hasta que llegaron los tuits.

La viralización de los tuits antiguos de Karla Sofía Gascón

El 30 de enero, tras conocerse la nominación de la actriz en los Oscar 2025 y tras una pequeña polémica con Fernanda Torres, la periodista Sarah Hagi recopiló tuits antiguos de la cuenta personal de Karla Sofía Gascón, donde compartía opiniones ofensivas sobre George Floyd, el islam o la diversidad.

La española había publicado en el pasado en su perfil de X, ahora desactivado, varios mensajes contra el islam. "Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España..." es uno de ellos. "El mayor atraso de derechos está en el islamismo" o "Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones" son otras de sus frases de más criticadas.

Sobre el afroamericano George Floyd, que murió a manos de un policía iniciando la movilización masiva Black Lives Matter, Gascón dijo: "Realmente creo que a muy pocos les importó nunca George Floyd, un drogata estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes todavía consideran a los negros monos sin derechos y quiénes consideran que la policía es asesina. Todos errados".

En 2021, la actriz criticó a los Premios Oscar, a los que acusaba de ser demasiado reivindicativos. "Cada vez más los Oscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo", escribió.

Todos estos mensajes se volvieron virales rápidamente en redes sociales hasta llegar a las altas esferas. Zoe Saldaña, compañera de reparto en Emilia Pérez de Gascón, dijo en The Hollywood Reporter: "Me pone muy triste porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún colectivo".

La primera reacción de Karla Sofía Gascón a sus tuits

El 1 de febrero, Karla Sofía Gascón publicó un texto en su perfil de Instagram reaccionando a su mediática polémica y pidiendo perdón "a todos aquellos que se hayan sentido mal". "Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal. [...] No puedo reparar mis actos del pasado, solo puedo decir que hoy no soy la misma persona que hace 10 o 20 años", dijo, recalcando que ha pasado "de vivir una vida normal a una vida en lo más alto en tan solo seis meses".

"Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista (se sorprenderán cuando descubran que una de las personas más importantes en mi vida actual y que más quiero es musulmana) ni ninguna de las cosas por las que me han juzgado y condenado sin juicio y sin opción a explicar su verdadera intención", añadió. "Siempre he luchado por una sociedad más justa y por un mundo de libertad, de paz y de amor. Jamás apoyaré las guerras, el extremismo religioso o la opresión de las razas y los pueblos".

La entrevista de Gascón para 'CNN'

El 2 de febrero, CNN publicó una entrevista en exclusiva con Karla Sofía Gascón, quien habló sobre lo ocurrido visiblemente afectada. "¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué mi familia tiene que estar llorando? Dos días encerradas en casa, en Londres, que nos fuimos como si fuéramos... me voy a callar. Nos fuimos como si fuera yo un monstruo terrible, con mi hija llorando", comentó.

Además, en la entrevisto negó la veracidad de un supuesto tuit donde habría dicho que Selena Gomez, actriz de Emilia Pérez, "es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede". En la entrevista, Gascón dijo: "Yo jamás he dicho nada de mi compañera. Jamás me referiría así. Le mandé el post que me mandaron y le dije 'oye, que sepas que esto no es mío'".

Karla Sofía Gascón: "No voy a pedir perdón por algo que no soy"

El 3 de febrero, Gascón publicó un nuevo mensaje en Instagram criticando que los tuits se sacaron de contexto. "No puedo creer que alguien pueda pensar que alguna vez en mi vida he ensalzado la figura de ningún dictador o el nazismo, cuando precisamente no paro de denunciar que tengamos cuidado porque estamos regresando a esos tiempos oscuros con las personas que copian sus comportamientos", escribió.

El texto, que terminaba diciendo que la humanidad es un "asco", incluía también las siguientes palabras: "No voy a pedir perdón por algo que no soy. Jamás. Soy responsable de lo que siento y digo, no de lo que los demás piensan que siento y digo, ni de lo que los demás interpreten de lo que digo".

La crítica de Jacques Audiard hacia Gascón: "Lo que dijo es imperdonable"

El 5 de febrero, el director de Emilia Pérez, Jacques Audiard, criticó duramente a la actriz española en una entrevista para Deadline. "Me resulta muy difícil recordar el trabajo que hice con Karla Sofía. La confianza que compartíamos, el ambiente excepcional que teníamos en el plató que, efectivamente, estaba basado en la confianza. Y cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Es como si cayeras en un agujero. Porque lo que dijo Karla Sofía es imperdonable", sentenció el cineasta francés.

Audiard, que negó haber hablado con la actriz, dijo que Gascón se estaba "haciendo la víctima" y que estaba "en un camino autodestructivo". "¿Por qué se hace daño a sí misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y tampoco entiendo por qué está dañando a personas que eran muy cercanas a ella. Pienso en cómo perjudica a los demás, en cómo perjudica al equipo y a toda esa gente que ha trabajado tan duro en esta película. Pienso en mí, pienso en Zoe [Saldaña] y en Selena [Gomez]. No entiendo por qué sigue haciéndonos daño", añadió.

El director hacía referencia así a la pérdida de reputación de Emilia Pérez en plena campaña por los Premios Oscar, ya que el período de votación para elegir a los ganadores comenzó el martes 11 de febrero hasta el martes 18 de ese mes.

El silencio de Karla Sofía Gascón

El 7 de febrero, dos días después de las palabras de Jacques Audiard, la actriz española anunció que abandonaba la esfera pública para no perjudicar a su equipo. "Siguiendo la entrevista de Jacques, que entiendo, he decidido, por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que lo merece, por la hermosa aventura que todos vivimos juntos, dejar que el trabajo hable por sí mismo, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es: una hermosa oda al amor y la diferencia", escribió en Instagram.

"Me disculpo sinceramente con todos los que han sido lastimados en el camino", añadió, pidiendo perdón de nuevo.

Su ausencia de los Goya y los BAFTA

Cumpliendo con su promesa, Karla Sofía Gascón desapareció del ojo mediático. Así, la actriz no acudió ni a la gala de los Premios Goya 2025 del 8 de febrero ni a los Premios BAFTA 2025 del 16 del mismo mes. Así, los tuits de la española se convirtieron en el debate protagonista entre los asistentes a la alfombra roja de los Goya, que quisieron mitigar las críticas hacia Gascón y redirigir la opinión pública.

"Los tuits son tremendos y es muy condenable y criticable. Cuando una escribe algo así hay consecuencias, pero a la vez creo que hay algo desproporcionado", dijo Macarena García. "Si se trata de defender la tolerancia, la tolerancia también va acompañada de la compasión, y hay un linchamiento", opinó J.A. Bayona, mientras Lola Índigo dijo: "Creo en la reinserción y que la gente puede aprender de sus errores".

Por otra parte, Jacques Audiard quiso mencionar a Gascón cuando recogió su premio BAFTA a Mejor película de habla no inglesa por Emilia Pérez. "Quiero agradecer a todos los maravillosos artistas que dieron vida a esta película", dijo. "Mi querida Zoe, mi querida Selena, Giorgini, Paul, Juliet, Camille, Clément, Julia y su equipo, pero también a ti, mi querida Karla Sofía, a quien mando un beso".

Karla Sofía Gascón, confirmada para asistir a los Oscar 2025 tras reaparecer en los César 2025

A pesar del silencio de la actriz, Variety confirmó el 24 de febrero que Gascón acudiría a la gala de los Premios Oscar 2025 del domingo 2 de marzo con los gastos pagados por parte de Netflix, algo que muchos han identificado como una manera de levantar su veto. "No estoy segura de cómo me siento, pero estoy agradecida de estar de vuelta", dijo la española a The Hollywood Reporter. "Estoy agradecida por todos los que han creído en mí: Netflix, la productora y mis compañeros. Podemos cerrar este hermoso y difícil camino que comenzó hace tres años".

Antes de llegar a la ceremonia de los Oscar, Karla Sofía Gascón reapareció ante el ojo mediático el viernes 28 de febrero en los César 2025, 21 días después de anunciar su silencio. Sin embargo, la española no consiguió la estatuilla a Mejor actriz protagonista en los premios de cine más prestigiosos de Francia, aunque pudo reencontrarse con su compañera Zoe Saldaña y con el cineasta Jacques Audiard como representantes de Emilia Pérez, que se alzó con siete galardones.