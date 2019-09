Una joven muestra su recuperación tras la anorexia después de que le dieran 48 horas de vida

Gemma Walker es una chica australiana a la que diagnosticaron anorexia nerviosa y bulimia cuando tenía 14 años. Fue tan grave su enfermedad que llegó a pesar 25 kilos y tuvo que ser ingresada de urgencia.

"Me dieron 48 horas de vida", declara la joven al periódico Mirror. Pero esto no fue todo, Gemma explica que pasó de no comer nada a darse grandes atracones que le llevaban a tener alucinaciones e incluso llegó a perder el conocimiento tras ingerir 6.200 calorías en 20 minutos.

7 años de dura lucha han hecho que Gemma haya podido mejorar poco a poco y 6 meses después de su completa recuperación, ha decidido compartir imágenes de las peores fases de su enfermedad para concienciar sobre la gravedad de los trastornos alimenticios y animar a otras personas que se encuentran en su situación a salir adelante y vencer su enfermedad.