La venganza de María Becerra contra el artista que ha intentado echarla de los festivales

María Becerra es un icono, una leyenda y la artista del momento. No para de cosechar éxitos y ahora mismo tiene los ojos puestos en la gala de los Premios Latin Grammy, en los que está nominada a Canción del año por Amigos, Mejor Fusión/Interpretación Urbana por Ojalá, Mejor Canción Urbana y Mejor Interpretación Reggaetón por Automático.

Ha batido récords, pero se ha dado cuenta de que hay un cantante de mucho prestigio mundial que está conspirando contra ella. Lo ha revelado durante una entrevista en el programa Soñé que volaba, donde ha confesado que hay alguien pidiendo que no la contraten para los festivales de música.

"Alguien que, por ejemplo, dice '¿querés que lleve mi artista a tal festival? Bueno, no pongas a María Becerra o sácala del line-up sino mi artista no va'", ha contado la cantante. "Me lo han hecho un montón de veces", ha admitido Becerra.

La intérprete de Así es la vida no se va a quedar callada y le va a responder con música: "Igual voy a sacar una canción tirándole a esa persona. ¡Le voy a tirar ‘beef’ a lo loco!". A la pregunta de quien es este artista, ella ha dicho que no puede responder... por ahora.

"No lo puedo decir, pero la canción va a ser su primer aviso. Si me sigue rompiendo los huevos, tiro la data", ha zanjado.

María Becerra será una de las artistas que actúen en los Premios Latin Grammy en Sevilla.