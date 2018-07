Victoria's Secret apuesta por la naturalidad lanzando una línea de lencería para pechos pequeños

¡Adiós al push-up, a los rellenos, aros y costuras! La marca de ropa íntima Victoria's Secret quiere reivindicar los pechos naturales con su nueva línea de lencería Brallete dedicada a las mujeres con poco pecho. La firma neoyorquina, caracterizada por ser fiel a los cánones de belleza y disponer de modelos con una talla de sujetador bastante elevada, da un giro a la conquista de los pechos pequeños con el lema No Padding Is Sexy Now! (Ahora lo sexy es no llevar relleno).

Las modelos Elsa Hosk, Taylor Hill y Martha Hunt son las encargadas de presentarnos estas 7 prendas, con forma de triángulo, de cuello alto, escotados, con broche delantero, sin costuras, de encaje con espalda cruzada o corpiños, y en una amplia gama de colores con tallas que van desde la XS a la XL.

¿Qué te parece esta nueva iniciativa de apostar por la naturalidad?