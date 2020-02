El vídeo de Lorenzo Milá hablando del Coronavirus que arrasa en Twitter

Desde que se empezó a extender el Coronavirus, y en especial desde que se han producido las primeras muertes en Italia, se generando un alarmismo alrededor del virus que no corresponde a la realidad.

Como cualquier virus, hay que tomar una serie de precauciones para evitar su contagio. Pero en numerosas ocasiones se ha explicado que la gripe común causa más muertes que los contagiados por Coronavirus.

Esto mismo es lo que ha explicado el periodista Lorenzo Milá durante una conexión desde Milán, Italia, para informar sobre los últimos datos de los afectados en ese país. Pero lo que ha llamado la atención de cientos de usuarios, hasta el punto de convertirse en Tendencias en Twitter, es lo claro que deja que se está exagerando sobre la peligrosidad de esta enfermedad.

"Aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Un tipo de gripe nueva, de la que no tenemos memoria vírica, no tenemos vacuna. Sin embargo, no deja de ser un tipo de gripe que, como esta, afecta a personas con defensas bajas y con situaciones de salud precaria, como pueden ser las personas mayores, que es lo mismo que ocurre con la gripe común", explica durante la conexión.

"Tiene un índice de mortalidad bajísimo, más bajo que la gripe común, en torno al 2%. Por tanto, no podemos hablar de virus terroríficos como pueda ser el ébola. Hablamos de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de personas que se ha infectado", prosigue especificando que todas las personas que han fallecido "son personas mayores con patologías previas".

Ante estas declaraciones, muchos usuarios han apoyado la opinión del periodista e incluso bromean con la seguridad que transmite:

🎙️ La clase de periodismo de hoy corre a cargo de Lorenzo Milá. Un periodista haciendo periodismo. Pd: Le ha faltado el "Y relajaos un poquito coño" pic.twitter.com/1XcZrapQ9p — David Barrueco (@BarruecoDavid) February 25, 2020