Una foca muy enfadada le lanza un pulpo a la cara a un piragüista

Kyle Mulinder estaba practicando piragüismo en aguas cercanas a la urbe de Kaikoura, en el noroeste de la Isla Sur de Nueva Zelanda, cuando de repente una foca emergió del agua para lanzarle un pulpo a la cara.

"No sé quién se asustó más: el pulpo, la foca o yo", bromeaba el neozelandés en unas declaraciones para el diario New Zealand Herald. No sabemos qué se le pasaría por la cabeza a la foca para tener esta reacción, pero estuviese asustada o enfadada el vídeo es de lo más divertido por lo surrealista de la escena y ha dado la vuelta al mundo.