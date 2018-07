El vídeo viral de un pasajero intentando meter su equipaje en el maletero del avión

Seguramente el protagonista del vídeo publicado en Twitter es una de estas personas que se pone nerviosa al subirse a una avión. Un pasajero compartió unas imágenes, tituladas "En serio, ¿cómo la gente así puede sobrevivir en el mundo?", que se han vuelto virales.

En el vídeo podemos ver al hombre intentando meter su equipaje en el hueco de la cabina del avión. Lo prueba en varias ocasiones, pero no lo consigue hasta que llega una azafata. La chica lo guarda en un momento y es que... solamente tenía que meter la maleta inclinada.

Así que si vas a viajar, toma nota de este pequeño error que ha dado la vuelta al mundo.

Seriously, how do people like this survive in the world?! 😳 #flying #aviation pic.twitter.com/oWiOVjjVjh