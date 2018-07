"I wear Speedo", la última parodia viral de 'Despacito'

Despacito ha cruzado fronteras y ha llegado a lo más alto de las listas de ventas. Su éxito es mundial y actualmente es una de las canciones más versionadas. Una de las últimas parodias más populares es la de Mikey Bustos, un youtuber de Filipinas.

Este joven está arrasando en la red con I wear Speedo, la divertida versión del éxito de Luis Fonsi. En el vídeo aparece Mikey Bustos en la playa, luciendo un bañador de la conocida marca, famosa entre los nadadores profesionales. Sin embargo, parece ser que este youtuber prefiere nadar "no extra clothing to wear me down", vamos que le gusta sentirse libre bajo los rayos de sol y ante la mirada de algunos bañistas, como podemos ver en las imágenes.

En pocas horas, I wear Speedo se ha convertido en el cuarto vídeo más visto en los últimos días en Estados Unidos.