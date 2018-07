La youtuber Renata Vaca arrasa en la red con su imitación de Shakira, Britney Spears o Paulina Rubio

"Te reto a una ronda de imitaciones", se escucha al principio del vídeo que ha publicado Renata Vaca en su página de Facebook. Al escuchar el desafío, esta joven mexicana de 17 años deja a un lado su guitarra para concentrarse en sus imitaciones.

La primera es Shakira, para la que escoge su tema Waka Waka. Continúa con Britney Spears y su debut Baby one more time; le siguen Mon Laferte con La mujer, Rosana con Si tú no estás aquí, Carla Morrison con No te quiero perder, Gloria Trevi y su Todos me miran, Paulina Rubio con Ni una sola palabra, Rocío Dúrcal con Tengo 17 años y finalmente Ana Torroja con Mujer contra mujer.

Desde principio a fin Renata clava a la perfección las voces propuestas y el éxito de sus imitaciones ha sido tal que el vídeo publicado en su perfil de Facebook ya supera los 6 millones de reproducciones y se ha compartido 110.000 veces. ¡Vamos, una perfecta candidata para participar en Tu Cara No Me Suena Todavía!