Las novedades musicales más destacadas: Beyoncé, Teddy Swims, Pablo Alborán y más

Julio huele a playa y vacaciones y qué mejor manera de zambullirse en el verano que con las Novedades musicales de Europa FM.

Ya sea con el nuevo single de Beyoncé Morning dew (donk), que nos recuerda a los inicios de su carrera musical, con Teddy Swims mostrando sus sentimientos tras una ruptura o con Pablo Alborán, que fotografía esas relaciones que parecía más de lo que acabaron siendo. Pero, espera... ¡Hay mucho más!

'Morning dew (donk)' - Beyoncé

Beyoncé ha dado comienzo a la cuenta atrás para que la reedición de B'DAY su segundo álbum de estudio publicado el 4 de septiembre de 2006, vea la luz. Una espera que la de Houston ha querido amenizar con el lanzamiento de Morning new (Donk), una canción en la que se envuelve de la sensualidad y el sonido próximo al R&B con el que despuntó a principios de siglo.

'Break up in reverse' - Teddy Swims

Teddy Swims abre su corazón a sus fans en Break up in reverse, una canción en la que aborda el proceso vital en el que se encuentra tras haber roto su relación con la madre de su hijo.

'Tiempos bonitos' - Pablo Alborán

Con el recordado concierto que Pablo Alborán ofreció en el Movistar Arena como telón de fondo, el malagueño canta a esas relaciones que parecía más de lo que acabaron siendo.

'Tiramisú' - Vicco

La fiesta no decae cuando Vicco saca a la pista de baile su estilo, con un Tiramisú ideal para darse un buen homenaje musical.

'Bigger splash' - Arde Bogotá

Los cartageneros de Arde Bogotá no dejan de conquistar a sus fans a base de canciones como esta Bigger splash. Un tema en el que bajan sus habituales revoluciones y con el que, incluso, han decidido rebautizarse en sus últimos conciertos.

ALT: Street of dreams - U2

Los míticos U2 vuelven a la primera línea de la actualidad musical con Street of dreams, el primer adelanto del que será su nuevo álbum (que se publicará a finales de año), en el que sorprenden cantando en castellano.