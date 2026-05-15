Las novedades musicales más destacadas: Álvaro de Luna, Bruno Mars, Manuel Carrasco y más

Es viernes, y tocan las novedades musicales. Esta semana de mayo los artistas se han puesto de acuerdo para cantarle al amor, y si no que se lo pregunten a Álvaro de Luna con Hasta El Amanecer, una balada con guiño a su pareja.

También se pone más romántico si cabe Bruno Mars, pero esta vez en español con Lo Arriesgo Todo, una versión de su éxito Risk It All. Y Mafalda Cardenal lanza toda una declaración de intenciones con Canción de Amor.

Manuel Carrasco también nos desgarra el corazón con una balada, Cambiar, cantada junto a La Pucci. ¡No te lo pierdas!

'Hasta El Amanecer' - Álvaro de Luna

Azulejos de Álvaro de Luna tiene un nuevo adelanto, Hasta el amanecer, que llega con una historia de amor protagonizada por el propio artista y su actual pareja, la influencer Jelen patiño, en el videoclip. Una forma de celebrar la relación al puro estilo del cantante sevillano. "Siento que te conozco de otra vida / Robar tus labios eso no se olvida", canta de Luna para enamorarnos una vez más.

El tema llega después del primer single de su tercer álbum, Dime dónde estás, que como contó en Europa FM es una canción en la que le canta a reencontrarse con sí mismo.

'Lo Arriesgo Todo' - Bruno Mars

Lo habíamos escuchado cantar en español pero nunca hasta ahora había lanzado un tema propio en este idioma. Bruno Mars estrena ahora Lo Arriesgo Todo, una versión de su reciente éxito Risk It All.

La pasión de la letra y la melodía se amplifican gracias a la riqueza del idioma mostrándose mucho más romántica y cercana al público latino. Bruno Mars habla de jugárselo todo por amor sin miedo a perder. No hay límites cuando se trata de acercarse a la persona amada. "Pídeme la Luna | Yo aprendo a volar | Por tu amor, no hay montaña | Que no pueda escalar", canta el hawaiano en este tema que mezcla suaves ritmos de R&B, guitarras acústicas y una letra llena de emoción.

'Cambiar' - Manuel Carrasco y La Pucci

Manuel Carrasco saca la emoción en estado puro en Cambiar, el nuevo single de su disco Pueblo Salvaje I en el que el artista apuesta por volcar toda su sensibilidad. La balada llega después de los dos primeros singles del álbum, Oh si pudiera y A la sombra de una higuera, donde el onubense tira más de la raíz. Y en este caso el artista tira de corazón.

"Cambiar es una canción nacida desde el dolor, de las heridas que nos obligan a transformarnos para seguir adelante", describe el onubense con mucha sinceridad en su cuenta de Instagram. El tema es una colaboración con La Pucci, quien explora temas íntimos y poéticos con un enfoque introspectivo y cotidiano y añade esta sensibilidad a una letra tan pura como la de Cambiar.

'Dai Dai' - Shakira Y Burna Boy

Shakira se vuelve a convertir en la protagonista del Mundial 2026 con Dai Dai, el himno oficial de la FIFA que pondrá banda sonora a la competición más importante de fútbol. Esta vez junto a Burna Boi, y la artista se mete en pleno campo para cantar con poder y energía un estribillo de lo más pegadizo, perfecto para tararear en cada partido del Mundial.

Y el escenario para mandar esas vibras positivas que unen la música y el deporte es nada menos que el Maracaná Stadium en Río de Janeiro (Brasil), prácticamente el estadio más importante del mundo. Y es que a los sonidos latinos y brasileños de Dai Dai lo acompañan un videoclip donde la multiculturalidad y la diferencia se unen a través del baile, con Shakira como su líder. Además, detrás de esta canción se encuentra Ed Sheeran como compositor.

'Canción De Amor' - Mafalda Cardenal

Mafalda Cardenal no se anda con rodeos, y si habla de amor en una canción no puede llamarla de una forma que no sea Canción de amor. La cantante lanza una balada que enriquece aún más su personalidad musical y nos adelanta su nueva era como artista, pocas semanas después de haber dado el concierto más grande de su carrera en la sala La Riviera de Madrid.

Cardenal continúa con su pop suave marcado por su dulce voz, pero las canciones van cogiendo madurez a la vez que la artista crece personal y profesionalmente. Y Canción de amor es solo una pincelada de lo que está por llegar, con un videoclip de estética cincuentera que nos conquista.