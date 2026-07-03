Las novedades musicales más destacadas: Snow Patrol, Efecto Pasillo, Manuel Turizo y más

El mes de julio empieza fuerte con las Novedades musicales de Europa FM con miradas nostálgicas, playeras y sobre todo... ¡Mucho ritmo!

Los escoceses de Snow Patrol traen una sorprendente colaboración con la reina del pop sintético Kylie Minogue, los canarios Efecto Pasillo presumen de las playas del archipiélago en No se está tan mal y los veteranos Take That endulzan el momento con su música.

These Alarms - Snow Patrol ft. Kylie Minogue

Que suenen las alarmas por que los escoceses de Snow Patrol acaban de lanzar These Alarms, su colaboración con la diva Kylie Minogue. Una canción con la que comenzar con buen pie el verano, además, con la celebración de los 20 años de su hit Eyes open.

No se está tan mal - Efecto Pasillo

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La verdad que a Efecto Pasillo solo se le puede dar la razón en su último single No se está tan mal, un tema ideal para disfrutar de alguna de las idílicas playas que ofrece su archipiélago.

Sweet July - Take That

El regreso de Take That como formación ha endulzado la vida de muchos de sus fans en todo el mundo y, para seguir con el buen sabor de boca, acaban de lanzar Sweet July.

La Guaracha (Oh Oh Oh) - Manuel Turizo x Martinwhite

Manuel Turizo se alía con el chileno Martinwhite para conquistar las noches de discoteca veraniegas en La Guaracha (Oh Oh Oh), una canción que apunta a ser de las más disfrutadas.

Porque me toca a mí - Hermanos Martínez ft. Hombres G

Nueva escuela y vieja escuela pop se combinan en Porque me toca a mí, la colaboración de los Hermanos Martínez con los míticos Hombres G.