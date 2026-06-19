Las novedades musicales más destacadas: Myles Smith, Nil Moliner, Olivia Bay y más

Las novedades musicales nos traen lo mejor del folk británico de la mano de Myles Smith y su Heaven , mientras Nil Moliner cambia al pop electrónico en la canción Salta . Olivia Bay también se cuela con su nuevo single pop Sin miedo a caer . ¡Y mucho más!

Las temperaturas no paran de subir y qué mejor soplo aire fresco que las novedades musicales de viernes para bailar, cantar y disfrutar al máximo de los primeros días de verano.

Myles Smith nos presenta su disco debut como cantautor y de estilo folk del que destaca Heaven, mientras que Nil Moliner nos sorprende con Salta, un cierre perfecto para su álbum NEXO. Por su parte, Olivia Bay marca su camino pop tras Operación Triunfo con Sin miedo a caer. ¡Y más!

Heaven - Myles Smith

El británico Myles Smith debuta con su álbum My Mess, My Heart, My Life, un disco lleno de éxitos con el que también presenta la canción Heaven, donde el folk-pop emotivo y luminoso se abren paso.

En el tema canta sobre encontrar a esa persona que hace que la vida se sienta extraordinaria, de ahí el título. El artista manda este mensaje con guitarras acústicas, un estribillo melódico y una mezcla de vulnerabilidad y esperanza.

Salta. Nexo 11 - Nil Moliner

Después del estreno de su álbum Nexo, Nil Moliner añade una pista al proyecto con Salta, una canción que, como él mismo indica, está escrita para "que se convierta en la típica canción que escuchas en invierno y te acuerdas de los días de verano donde todo era más divertido y menos importante". "Y también la he escrito para que cierre por todo lo alto los conciertos de Siente el NEXO Tour", señala.

Se trata de un tema distinto a lo que nos tiene acostumbrado Nil, donde el pop electrónico se abre paso con una base perfecta para disfrutar en cualquier fiesta.

Sin miedo a caer - Olivia Bay

La exconcursante de Operación Triunfo 2025 llega con su segundo single, forjando ya un camino en el pop con una propuesta fresca y postadolescente que encaja a la perfección con la dulce voz de la artista. La cantante trae una historia de amor sobre afrontar los cambios y abrazar la incertidumbre para seguir adelante con esa persona a la que se está conociendo.

La canción llega acompañada de un videoclip con una estética muy clara tanto en la ropa de Olivia como en el escenario, que se trata del interior de un baño. Un lugar íntimo donde la cantante interactúa con ella misma y otras dos chicas, con las que comparte esta ilusión.

Una casa en el Teide - Gara Durán y Barry B

Una casa en el Teide de Gara Durán junto a Barry B parte de la melodía más inocente para cantarle a que el amor de quien quieres sea eterno y que el miedo no exista. Para toda una generación que no puede permitirse colgar un cuadro en su habitación de alquiler, soñar con una casa en el Teide parece una quimera, aunque eso no sea mucho pedir. Una casa que es en realidad el sitio desde el que ver los problemas con distancia y en el que vivir refugiados en el amor más genuino, donde ya nada duele.

El tema es el tercer adelanto del que será el álbum debut de Gara Durán. La artista nos regala un estribillo imposible de olvidar apelando también a su herencia materna enraizada en Canarias con un compás que nos lleva hacia un sonido tradicional y folclore actualizado.

México - Malva & Esau Ortiz

Si hay una colaboración que nos va a hacer disfrutar estos días es México, del artista Malva junto a Esaú Ortiz, uno de los nombres más destacados de la nueva ola de música mexicana.

"Una juntada increíble con mi compa Esaú. Gracias, hermano por tu voz, tus versos y tu buena vibra. Siempre me hizo ilusión ponerle a una canción el nombre de un país que me llama tantísimo. Cuando suenan estos vientos gigantes, siento que ando paseándome por una playa de Acapulco en 1987", describe Malva.

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