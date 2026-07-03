¿Qué pueblo debe hacerse con la victoria esta semana en 'Pueblos especiales'? ¡VOTA!

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Toca sumar un nuevo pueblo a la lista de los más molones de España y esta semana tres candidatos entran en concurso de Cuerpos especiales.

Sus embajadores rurales se lo han currado para promocionar sus respectivas localidades y conseguir llevarse a casa el kit de morning de Europa FM. ¿Cuál merece la victoria?

Navia busca ganar presumiendo de gastronomía (siempre un reclamo en Asturias) y eventos como el descenso del río Navia, en el que ha llegado a participar el nadador David Meca.

La localidad granadina de Bérluches también tira de fiestas para hacerse con la victoria. En concreto de la Nochevieja en agosto, que se celebra cada primer fin de semana de agosto desde 1994 cuando un corte de suministro eléctrico dejó sin luz al pueblo el 31 de diciembre.

Y, aunque Presencio, en Burgos, destaca por la picota que hay a la entrada del pueblo y su muralla, a nosotros nos ha conquistado por la versión rural de la canción Quiero tener tu presencia que titulan Quiero vivir en Presencio.

¿Cuál crees que debe ganar? Vota en nuestra encuesta y recuerda que la próxima semana puedes seguir participando en Pueblos especiales. Solo tienes que mandar un mensaje al 619 441 746 y demostrar que tu pueblo es el más molón.