Rosalía, superestrella junto a Penélope Cruz y Javier Bardem en el partido de España contra Austria

Rosalía no se quiso perder el partido de España contra Austria en los dieciseisavos del Mundial de fútbol 2026. Aprovechando el paso de LUX TOUR por Los Ángeles, la cantante se sumó a la actriz Penélope Cruz para seguir el partido en el SoFi Stadium de L.A.

La cantante y la actriz se sentaron juntas en la grada y siguieron el encuentro que España ganó 3-0 y que le dio el pase a los octavos del Mundial. La selección disputará el siguiente encuentro el lunes 6 de julio contra Portugal.

Rosalía disfrutó del juego y también de su propia música. Despechá fue la canción que sonó en el estadio cada vez que la selección marcaba un gol (¡y fueron tres!). Las cámaras no dudaron en enfocarla para captar su reacción al escuchar el tema. Euforia absoluta.

Rosalía y Penélope Cruz estuvieron también con Javier Bardem, pareja de la protagonista de La Bola Negra, que bailó Despechá y se entregó a Superestrella de Aitana para celebrar la clasificación de La Roja.

Los ojos y las cámaras estuvieron puestos en Rosalía, que la noche anterior estrenó un fragmento de su nueva canción en su segundo concierto en Los Ángeles, y que atendió a los fans españoles que estaban en el estadio firmándoles la camiseta del equipo nacional.

¿Quién es el joven que acompañó a Rosalía durante el partido?

Rosalía acudió al partido junto a los dos actores y también con Albert Cusell, uno de sus mejores equipos y también miembro de su equipo.

Los dos suelen acudir juntos a este tipo de citas deportivas y recientemente fueron fotografiados juntos siguiendo a Carlos Alcaraz en el US Open.