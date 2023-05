Las novedades musicales con Xavi Alfaro: C. Tangana, Sam Smith, Nil Moliner y más

El fin de semana llega cargado de novedades musicales. Ed Sheeran estrena su esperado disco Subtract, C. Tangana vuelve con nuevo single más de un año después del lanzamiento del disco El Madrileño y Take That lo hace con el remix de Greatest Day, la canción de 2008 incluida en el disco The Circus.

Regresa también Vicco con nueva canción, Miki Núñez se une a Carlos Sadness en Suerte, Nil Moliner presenta su tema más sincero y Andy y Lucas publican al fin su esperado disco aniversario 20 años en más de 20 canciones.

Una propuesta musical muy variada que Xavi Alfaro presenta en versión reducida en su sección de las novedades más destacadas de la semana. ¡Dale a play y disfruta de la mejor música!

Sam Smith & Felix Jaehn - Lose You (Remix)

Lose You, la canción que Sam Smith lanzó el pasado enero, vuelve en versión remix. El artista londinense se une al famoso DJ alemán Felix Jaehn para darle un nuevo aire al tema de su disco Glory. Música house para animar a todos sus seguidores.

Efecto pasillo - La última vez

Los Reyes del Mambo es el nuevo disco de Efecto Pasillo, que ha visitado este viernes Cuerpos especiales para hablar de su sexto trabajo. El nuevo álbum viene acompañado del single La última vez, una canción llena de ritmo que promete hacernos bailar este verano.

Nil Moliner - Mi bandera

Nil Moliner describe Mi bandera como una de las canciones más sinceras escritas hasta ahora. "De esas que me da un poco de reparo sacar", escribió el artista catalán en Instagram al presentar el nuevo adelanto de su próximo álbum, en el que habla de amores complicados: "Cómo de incompatible (en mi caso) llega a ser el amor cuando siempre estás fuera y en una posición como la mía".

El cantante se desnuda en esta canción y muestra sus sentimientos y miedos más profundos, con una sonoridad más íntima y dejando atrás sus característicos vientos. Una canción que habla de ese amor incompatible con tu forma de vida, o de lo que sientes cuando la persona a la que quieres ya no camina a tu lado y te toca empezar de cero.

C. Tangana - Estrecho/Alvarado

C Tangana regresa más de un año después de lanzar El Madrileño para celebrar el quinto aniversario de Avida Dollars, su disco de 2018 que se ha convertido en un clásico moderno de la música española.

El artista revista los temas de este álbum que marcó un punto de inflexión en su carrera y en todo el rap español y presenta un tema inédito, Estrecho / Alvarado, que interpreta junto a pablopablo. El título de la canción hace referencia a la zona de Madrid donde C Tangana residía cuando grabó sus primeras canciones, una mirada al pasado que nos recuerda el largo camino recorrido desde los tiempos de Crema hasta El Madrileño.

Take That - Greatest Day Remix with Calum Scott & Robin Schulz

Take That también regresa después de años de silencio. La banda británica, invitada al concierto coronación del rey Carlos III, presenta una nueva versión de su canción de 2008 Greatest Day, en la que trabaja con el productor musical ganador del GRAMMY Robin Schulz y con el cantautor de ventas multiplatino Calum Scott.

La nueva versión del tema incluido en el álbum The Circus es el primer lanzamiento musical de la banda desde su álbum Odyssey Greatest Hits en 2018 y marca el comienzo de un año monumental para ellos.