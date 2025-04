Eva Soriano versiona 'Abracadabra' de Lady Gaga para pedirle entradas para uno de sus conciertos de Barcelona

Eva Soriano quiere ir a ver a Lady Gaga en Barcelona pero no lo tiene fácil. Por ahora la presentadora de Cuerpos especiales no tiene entradas para ninguno de sus tres conciertos —y eso que hizo cola virtual durante horas—, así que ha tenido que poner en marcha un plan B.

Este miércoles la Carta a la ciudadanía del morning de Europa FM tiene forma de canción, en concreto una versión de Abracadabra, del disco MAYHEM, y su destinataria es la cantante, a la que quiere pedir invitaciones para uno de sus shows.

"Voy a hacerte una petición usando las dos palabras más mágicas que existe, por favor. Stefani, me he quedado sin entradas para tu concierto en Barcelona. Estuve en una cola virtual y se me colgó el ordenador y ponía ERROR. ¿Error de qué si llevo tres horas aquí? Me gustaría hacerte una humilde petición con el idioma de la música que es el que conocemos todos", ha dicho justo antes de empezar a cantar.