Nacho García tiene un mensaje para la nueva peli de 'Superman': "Has salvado el mundo muchas veces, pero lo difícil es salvar la taquilla"

El estreno de la nueva película de Superman ha hecho que Nacho García dedique la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales a la nueva aventura del superhéroe, dirigida por James Gunn, autor de la saga Guardianes de la Galaxia de Marvel y ahora dentro de la franquicia DC.

"Suerte, Superman. Has salvado el mundo muchas veces, pero lo más difícil es salvar la taquilla", ha indicado el presentador, añadiendo que "lo que más nos llama la atención es tu perrito con superpoderes. Él es el perro pero nosotros somos los que decimos: ¡Guau!".

"Has sido el primer inmigrante en conseguir saltarse las medidas de Trump", ha bromeado el cómico, sin dejar pasar la ocasión de resaltar uno de los hechos más notables de la producción. "Has conseguido que se crea que un hombre puede volar, lo que no nos creemos es tu faceta de Clark Kent, nadie se cree que hoy en día un periodista pueda llegar a fin de mes".