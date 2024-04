Eva Soriano tiene una gemela en Londres y ahora busca a los dobles de sus compañeros de 'Cuerpos especiales'

El viaje de Eva Soriano a Londres para encontrar a Kate Middleton era una excusa. Lo que la presentadora de Cuerpos especiales buscaba en la capital británica era a su doble... ¡y la encontró!

Sus seguidores de Instagram la pusieron en alerta y rápidamente sacó su alter egoDetective Soriano para arrancar una ardua investigación.

"Hace unas semanas me etiquetaron y me enviaron una serie de stories en Instagram porque habían visto a una chica que era idéntica a mí", ha contado a Nacho García al revelar la verdad de su escapada a la City junto a Alba Cordero y Raquel Cuétara. "Mi sorpresa es que esa chica era muy parecida a mí".

Al principio pensó que todo era demasiado raro y se planteó que la imagen podía haber sido hecha con Inteligencia Artificial. Una buena teoría, pero.. ¡no! "Averigüé que mi doble era una bailarina y vivía en Londres", ha contado sobre sus hallazgos. "No me iba a quedar yo con la duda y, ni corta ni perezosa, puse este hecho en conocimiento de doña Europa y, bajo el pretexto de 'voy a buscar a Kate Middleton', me fui a Londres a buscar a mi gemela", ha seguido al compartir un adelanto de cómo fue la búsqueda una vez en la capital británica.

Buscamos los Dobles especiales del equipo

El hallazgo de Eva Soriano, del que dará buena cuenta a lo largo de los próximos días, ha levantado las envidias de Nacho García, que también quiere conocer a su doble. Porque seguro que hay en España o cualquier otro rincón del planeta una persona igual a nuestro presentador... Y también de Javi Sánchez, que está convencido de que también tiene un gemelo perdido por el mundo aunque no necesariamente tiene por qué ser DJ.

Las envidias y las ganas de conocer son el germen de Dobles especiales, la nueva sección de Cuerpos especiales que nace con el objetivo de encontrar a los clones del equipo del morning de Europa FM. Porque todos tenemos un hermano gemelo... ¿o no has visto Cómo conocí a vuestra madre?

Si te pareces a Bertus, si conoces a alguien igualita a Chica Sobresalto, si alguna vez te han dicho que tienes un aire con Elena Beltrán... Envíanos una foto al teléfono del programa (619441746) y forma parte de nuestra acción.

¡Dobles especiales acaba de empezar!