Presenta 'Enough is enough'

La entrevista de Pelle Almqvist, vocalista de The Hives, en Cuerpos especiales

Pelle Almqvist, vocalista del grupo de rock The Hives, se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Enough is enough, el single adelanto del nuevo álbum de la banda The Hives Forever Forever The Hives, y ha charlado acerca de qué podrá escucharse en este nuevo proyecto y sobre el empleo de la IA en la música.