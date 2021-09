Eva Soriano e Iggy Rubín protagonizan el spot de 'Cuerpos especiales'

Despertar a un país nunca ha sido una tarea fácil, pero en Europa FM tenemos al mejor equipo. Eva Soriano e Iggy Rubín son nuestros Cuerpos especiales . Ellos ponen el despertador muy pronto para que tu mañana sea más llevadera. Eso no quita para que quieras aporrear el despertador cada vez que ssuena.

"Me encanta que los panes salgan bien"

De lunes a viernes, de 7:00 a 11:00, Eva e Iggy, acompañados de colaboradores como Alba Reche, Miguel Maldonado, Adriana Torrebejano, Natalia Ferviú, Lala Chus, Javier Santaolalla, María Guerra y Celia de Molina, van a colarte en tu casa para robarte una sonrisa de buena mañana. Porque lo que más nos gusta es que los panes salgan bien...