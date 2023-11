Fran Perea oficiará la boda de Víctor Elías con Ana Guerra: "Tenemos fecha"

Fran Perea ha clavado la puntualidad, pero Víctor Elías lo ha tenido un pelín difícil para llegar al estudio de Cuerpos especiales. El caos se apodera del tráfico madrileño en cuanto caen dos gotas de lluvia, pero lo importante es que llegar, ha llegado.

Los que fueron hermanísimos en la mítica serie Los Serrano vienen en calidad de actor y director. Trabajan mano a mano en la obra de teatro #YoSostenido, que se estrena este próximo 7 de diciembre en los Teatros Luchana.

Víctor cuenta su vida y Fran la dirige. "Lo hablamos hace ya tres años y le hemos dado una vuelta. Yo lo que quería hacer era un monólogo súper cómico, pero me di cuenta de que no era tan cómico... Así que lo hemos teatralizado y hemos encontrado cosas muy bonitas", cuenta el intérprete y músico. "Hay mucha música porque Víctor es un músico como la copa de un pino, y eso va acompañando a la obra", apostilla Fran.

Elías tenía un tanto aparcada la faceta de actor, pero reconoce que al subirse a las tablas se ha dado cuenta de que no está tan oxidado como pensaba. "Tal y como lo ha escrito Pablo está muy poético, me ha costado aprenderme cosas de mi vida. Esa poética ha engrandecido parte de la historia, y que la parte dura sea menos dura", explica. "No estaba oxidado, pero él da rodeos para volver a lo mismo", matiza Fran antes de que Víctor reconozca que le ha dado "caña".

"Tenemos fecha y buscaremos sitios este fin de semana"

La obra repasa el pasado de Elías, pero su presente está en boca de todos por su futura boda con la cantante Ana Guerra. "Estamos encantados. Tenemos fecha de boda y vamos a buscar sitios este fin de semana. Además, ya tenemos oficiante", dice lanzándole una mirada al intérprete de Voy a pensar en ti, canción que precisamente canta a dúo con la prometida de Víctor en su último disco, Uno más uno son 20.

Eso sí, Perea necesita tiempo para prepararse un buen discurso. "Primero hacemos 'Yo Sostenido' y luego llegará 'Yo Casado'", bromea Fran. Sin duda, un broche de oro después de pasar tantas horas juntos compartiendo habitación en el mítico barrio de Santa Justa.

La entrevista ha terminado con Eva Soriano demostrando -una vez más- sus dotes para la música con una versión de La vida al Revés, con Victor al organillo y Fran a la guitarra.

