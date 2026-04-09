LE GRITA A UNA NUBE

El alegato de Eva Soriano en favor del chándal (con poema incluido)

Eva Soriano es fan del chándal. A la presentadora de Cuerpos especiales le regalaron varios modelos por su cumpleaños y está encantada. Aunque hay quien le dice que ya no tiene edad para llevar esta prenda, ella no lo ve así. "¿Cómo no te va a gustar llevarlo si lo lleva Kill Bill, los de Los Soprano y Chenoa?", se pregunta en la sección Eva le grita a una nube que cierra con un poema para el chándal: "Porque cuando la vida aprieta de más | Solo tú, chándal, sabes donde aflojar".