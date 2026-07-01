Álex de la Iglesia bromea sobre la reacción de sus hijas a su personaje en 'Minions & Monstruos': "Ahora soy respetado"

Álex de la Iglesia se convierte en director de cine en Minions & Monstruos. El cineasta se pasa al cine de animación para ponerle voz al personaje de la película que llega a los cines este 1 de julio y de la que insiste no está detrás.

"Tengo que decir que no la he dirigido yo y no tengo nada que ver con el proceso creativo de la película a nivel narrativo", ha dicho en su visita este miércoles a Cuerpos especiales. "La gente el otro día en el estreno, Qué bien está, Qué guapa tu peli, Se te ve... aunque sea animación, se te ve", ha apuntado entre risas el responsable de títulos como El Día de la Bestia o La Comunidad. "Ojalá hiciera yo una película tan buena".

El director da vida a "un director pequeñito que grita un montón y nadie le hace caso". "Cuando me lo ofrecieron dije Bueno, vale, yo creo que puedo", ha apuntado De la Iglesia, que cambia totalmente de registro en este papel. "No tienen nada que ver con mi voz, la gente pregunta dónde aparece Álex", ha dicho sobre su personaje con voz más aguda y acento alemán.

"No tienen nada que ver con mi voz, la gente pregunta dónde aparece Álex"

En la película original el actor Christoph Waltz pone voz a Max aunque él lo tuvo más fácil. "Los americanos cuando doblan animación tienen truqui, no siguen la modulación del personaje. Ellos leen los textos solos en una sala y luego los animadores se adaptan a esa voz", ha contado el director para sorpresa de Eva Soriano y Nacho García. "Él lo dice como le da la gana y luego tú tienes un muñecajo que hace gesticulaciones y tienes que subirse a él".

El reto no es fácil, sobre todo para él que no se dedica a la animación, pero la alegría de sus hijas pequeñas al enterarse de su fichaje por la película fue mayúsculo. "He ascendido muchísimo como creador, a partir del doblaje de los Minios soy respetado, se habla de mí en el colegio", ha contado con cierta gracia el director que también es admirador de la saga.

"Me gusta mucho la animación al margen de que la vea atado y amordazado porque mis hijas me obligan a ver solo animación infantil", ha dicho también para confesar que la ha disfrutado un montón: "La película es extraordinaria, se disfruta mucho viéndola".

Para Álex de la Iglesia, Minios & Monstruos es "la mejor de la saga". "Es una especie de homenaje al cine y a la pasión de hacer cosas. Es un poco como Cantando bajo la lluvia", ha añadido el director que también ha hablado sobre el cine de terror y su primera experiencia en este género.

King Kong fue la primera película de miedo que vio y lo hizo a escondidas de sus padres. Se escondió detrás de la puerta del salón de su casa y no pasó miedo, lo pasó fatal. "Era la de Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, la buena, la antigua y sin censurar".