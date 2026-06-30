Paula Koops: "Celebro cada cosa que me pasa porque me da para una canción"

Paula Koops ha sido la invitada este martes en Cuerpos especiales. Su canción Brindemos va camino de convertirse en uno de los temas del verano 2026 y la cantante lo celebra irradiando felicidad.

"Es verdad que con esta canción estoy muy contenta", ha confesado a Eva Soriano y Nacho García al principio de la entrevista.

No siempre le pasa lo mismo pero con este tema está especialmente feliz, ha reconocido la madrileña que colabora en Brindemos con Juan Magán y Funzo.

"Mi parte favorita de 'Brindemos' es el verso de Funzo"

"Aportan todo", ha dicho sobre sus compañeros que se sumaron al tema en dos fases. "Primero lo hizo Juan y aportó su estilo", ha contado la cantante que luego dio la bienvenida a Funzo. "Le ha añadido muchísimo rollo, su verso es increíble. Mi parte favorita del tema es el verso de Funzo, siempre se lo digo. Los dos hacen que sea un tema para mí maravilloso", ha reconocido.

La cantante deja a un lado el reproche en esta canción para, aparentemente, abrazar una era de luz. "Eso nunca se sabe. A mí me encanta echar cosas en cara", ha explicado sobre el giro que en Brindemos.

"A mí me encanta echar cosas en cara"

"Casi nunca escribo canciones de amor, esta canción fue como que llevábamos un montón de canciones tristes y dije Hoy me apetece hacer una canción divertida, de brindar, de estar con tus amigos en un bar. Fue un poco así pero es verdad que tristemente es de las pocas que hay", ha apuntado para luego añadir: "Tengo tantas cosas que echar en cara que no termino nunca".

Paula Koops se sincera en sus letras y sus fans saben bien sus historias de desamor. "Yo celebro cada cosa que me pasa porque me da para una canción", ha apuntado la cantante, ahora felizmente emparejada y que en otros momentos de su vida sí ha hecho cosas por la trama al estilo Eva Soriano. "Porque me encanta el salseo".

'Tu Cara Me Suena' y las fiestas de Santander

Brindemos es ya una de las canciones del verano y también uno de los temas que sonará en las fiestas de Santander.

El 18 de julio será protagonista del concierto Europa FM de la Semana Grande: "Quiero estar a la altura. Además es el día siguiente de la final de Tu Cara Me Suena y quiero que la gente se lo pase superbien, que se emborrache un poco conmigo, que lo de absolutamente todo", ha confesado sobre su cita en la Plaza Porticada.

Paula Koops está ya en modo verano aunque, antes de lanzarse al mood total verbena, tiene una cita con los fans del concurso musical de Antena 3. La cantante es una de las concursantes de la edición y, aunque tiene claro que no va a ganar, se prepara a fondo para la recta final.

"Me haría muchísima ilusión que ganase 'Tu Cara Me Suena' alguien que no fuera cantante y me encantaría que fuese Cristina"

"Yo creo que va a ganar J Kbello", ha confesado. "Y creo que Martin Savi va a dar una sorpresa porque tiene mucho apoyo en redes. Pero lo que me haría muchísima ilusión es que ganase por primera vez alguien que no fuera cantante y me encantaría que fuese Cristina. Todos nos hemos marcado un curro, pero me fliparía que lo ganase Cristina", ha dicho sobre la actriz Cristina Castaño.

No sería el primer caso de un no cantante que gana el concurso. Hay un precedente en el actor Miquel Fernández, que se impuso en la sexta edición colocándose por delante de cantantes como Lucía Gil, Fran Dieli o Diana Navarro.

Gane uno u otro, lo que está claro es que los participantes de cada edición se entregan y se esfuerzan por hacerlo lo mejor posible. "Todos hacemos un trabajo muy fuerte", ha dicho la cantante, que querría ver a un cómico como ganador. "Aníbal [Gómez], Leonor [Lavado] o Jesulín, que no es cómico pero lloro de la risa con él".