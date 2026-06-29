Presentan '9 Reinas'

La entrevista de Zack Gómez y María León en Cuerpos especiales'

Zack Gómez y María León visitan Cuerpos especiales para presentar la película 9 Lunas y confesar que lo mejor de la película, para ellos, es Jorge Sanz. El actor hace de padre del protagonista (un hombre trans que se queda embarazado de forma inesperada) y deja grandes gags a lo largo del filme. En la entrevista con Eva Soriano y Nacho García hablan también del Pregón del Orgullo, con Zack como uno de los encargados, y de sus próximos proyectos. María está rodando una serie sobre el caso Marta del Castillo.