Alexandra Jiménez y Raúl Tejón se sumergen en "lo deshumanizado que está" el ambiente laboral

Las nuevas fórmulas creadas alrededor del mundo laboral dan para mucho debate pero, en el caso de los intérpretes Alexandra Jiménez y Raúl Tejón, dan para que creen la gran comedia que han venido a presentar a Cuerpos especiales, Gracias, equipo.

"Mucha gente se va identificar porque habla del mundo laboral y de lo deshumanizado que está", ha indicado la actriz, que encarna a una madre que lucha por mantener su puesto de trabajo mientras se desarrolla un team building de su compañía.

"Nos reímos haciéndolo viendo lo que significaba aquello", ha recordado por su parte Tejón, enumerando una serie de temáticas en torno a este método de motivación empresarial que tan de moda se ha puesto durante los últimos años.

Una comedia que invita a la reflexión ya que, como han explicado sus protagonistas durante la entrevista, una persona con 50 años con su puesto de trabajo en riesgo se ve obligada por la "la necesidad, que muchas veces te hace olvidar cómo eres como humano".

Además, tal y como han explicado, han grabado tantas horas de material que "se podría hacer una serie", lo que ha traído al caso la divertida anécdota que tuvo el actor con el montador de la película durante una gala de los Premios Goya en la que coincidieron.