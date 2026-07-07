Alonso Caparrós enfrenta a Eva Soriano y Nacho García con 'Furor' en directo

Dicen que los clásicos siempre regresan y, por lo general, son los mejores los que lo consiguen. Algo parecido parece haberle sucedido a Furor, el clásico programa de televisión que enganchó a familias durante años, que vuelve, esta vez en un formato en directo en el que Alonso Caparrós vuelve a ejercer como presentador y juez.

"Vuelven los puntos y los minipuntos", ha indicado el presentador en Cuerpos especiales, explicando que es "mucho mejor que la televisión porque lo vives en directo". "Estoy muy contento", ha confesado Caparrós, que asegura que siente como "Mick Jagger, salvando las distancias, con el público en directo".

Además, se trata de un formato perfecto para grupos de amigos porque "es un tardeo: llegas a las 17:00 horas y empiezas a tomarte tu copa... Cuando llegan las 19:00, salgo yo lo que es Furor son 2 horas". "Cada vez hay más cumpleaños o despedidas (...) pasan cosas muy bonitas como una chica que le pidió matrimonio a un chico o uno que se desnudó".

Con esta perspectiva, estaba claro que Eva Soriano, fan desde su adolescencia y su "programa favorito", iba a querer enfrentarse a quien sea con Caparrós ejerciendo de juez. Así ha sido, junto a Dani Piqueras y contra Nacho García y Roberto Rahona, dejando uno de los momentos más desternillantes de la historia del programa.

Por otro lado, Alonso Caparrós ha explicado lo feliz que se siente está enhorabuena porque va a ser abuelo, "sabrosón", concretamente.