Alonso Caparrós cuenta una bonita anécdota con Álex Casademunt: "Gracias a él pude comer ese mes"

Alonso Caparrós ha estado en Levántate y Cárdenas para hablar de su libro Un trozo de cielo azul, donde narra sin tapujos su ascenso a la fama y posterior descenso marcado por su adicción a las drogas.

El presentador ha recalcado en varias ocasiones la importancia que tiene la amistad para que cualquier persona sea capaz de superar sus problemas, sean del tipo que sean. De esta manera, le ha agradecido a Javier Cárdenas su amistad, y ha asegurado que las cosas hubiesen sido muy diferentes si no hubiese dejado que personas como él se alejaran de él.

En este sentido, también ha querido recordar una bonita anécdota que vivió con Álex Casademunt, en una época en la que Caparrós se ganaba la vida haciendo monólogos en un bar de Estepona.

"Cuando me marché para alejarme de todo en un momento difícil en el que no tenía prácticamente recursos, monté un pequeño show en una cervecería en el último rincón de aquel pueblo. Y costaba llenarlo, como te digo, eran momentos muy difíciles", ha empezado explicándole a Javier.

"Y Álex, nuestro Álex, estaba grabando una serie allí. Y vino, que no tenía por qué porque no teníamos una relación muy estrecha. Y se portó como un compañero, como un amigo, me llenó el local, porque si no llega a ser por él ni de coña lo hubiese llenado. Y aquel mes, gracias a él, pude comer. Pero es que además lo hizo con un cariño, con una amabilidad y con una generosidad que jamás se me olvidará", ha continuado.

"Y yo creo que cuando la gente se marcha, hay que señalar y hablar de ellos, de de todo lo bueno que han hecho, porque siguen aquí con nosotros. Álex era un gran chaval, ante todo.", ha concluido.