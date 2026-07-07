Chappell Roan pasa por el confesionario de Rosalía para contar su decepción sentimental

La cantante Rosalía ha acostumbrado a los asistentes a sus conciertos del LUX Tour a recibir sorpresas en cada show no solo a base de sus icónicas canciones, sino a través de los invitados que no dudan en pasar por el confesionario de la catalana.

En su últimos concierto en San Diego, la Motomami ha recibido sobre el escenario a la joven estrella pop Chappell Roan, que se ha puesto al servicio de Rosalía para confesar una de sus experiencias sentimentales más decepcionantes.

"Vi la confesión de Lola Young y me recordó algo… algo que me pasó a mí", ha indicado la de Misuri, "estaba escribiendo canciones con alguien y empezamos a coquetear el uno con el otro. Llegó al punto en que era como: ¿Estás coqueteando?; ¿Te gusta esto?; ¿Te gusto yo? Y yo estaba como: Bueno… sí, obviamente".

Un recuerdo que, en un principio, parecía poder acabar en buen puerto aunque, como es habitual en los conciertos de la gira de Rosalía, todo terminó todo lo mal que pudo. "Hablamos durante tres meses, todo online porque fue durante la pandemia. Solo nos mandábamos mensajes, yo enviaba fotos y cosas… y realmente me gustaba esta persona (...) viajé sola para tener una cita (...) Nos besamos y yo estaba flotando (...) Pero entonces desaparecieron por completo", ha recordado

"Escribí preguntando: ¿Qué pasa? Tuvimos nuestra cita, me divertí muchísimo", ha explicado la invitada al show, "entonces respondieron: Conocí a alguien más (...) Sabían que deberían sentirse tristes y preocuparse por mí… pero simplemente no lo sentían. Dijeron que no entendían por qué yo estaba tan molesta, porque para ellos, solo había sido algo casual".

Sin embargo, Chappel Roan supo sacar partido de esta experiencia y, a pesar de que no indicó su título, lo cierto es que confeso que "toda esta historia se convirtió en una canción".