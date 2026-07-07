Quevedo acude a su cita con el 7 de julio y estrena el videoclip de 'GÁLDAR' y 'AL GOLPITO'

Quevedo lo ha vuelto a hacer. El cantante canario ha acudido a su habitual cita con el 7 de julio y este martes ha sorprendido a sus fans con el estreno de los videoclips de Gáldar y Al Golpito, las canciones del disco El Baifo en las que colabora con Tonny Tun Tun y Nueva Línea respectivamente.

El intérprete Las Palmas tenía a sus fans pendientes de sus redes ya que desde hace años utiliza este día para sacar nueva música o hacer un anuncio musical. "A mí me gustaría sacar música todos los 7 de julio pero este año me ha cuadrado que acabo de sacar un álbum... tengo la cabeza frita", confesó en una entrevista grabada el 26 de junio cuando todavía no sabía qué as se iba a sacar de la manga (o eso dijo).

"Todo el mundo sabe que es una fecha importante", añadió el cantante, que se mostró dispuesto a pensar un plan para este 7 de julio y que reconoce ser supersticioso con ese día. "Siempre ha sido mi número de la suerte", añadió en la entrevista citando sus vínculos con el número 7.

Quevedo nació el 7 de diciembre, de pequeño iba en el autobús 7 y sacó la sesión con Bizarrap el 7 del 7 (de 2022). "Cuando hice Columbia dije Tengo que sacarla el 7 del 7. Si fue bien la sesión esto tiene que salir bien", apuntó sobre el tema de 2023.

Precisamente a esta canción cita visualmente en los videoclips GÁLDAR & AL GOLPITO. ¿Has reconocido las dos imágenes?

Quevedo ha convertido este trabajo de curiosamente más de siete minutos de duración en una declaración de amor al paisaje, a las tradiciones y a la gente del municipio y los paisajes más representativos de Gáldar, en sus protagonistas.

El vídeo es una concatenación de reivindicaciones por parte del cantante, como lo es su nuevo disco, que pone en valor desde el norte de Gran Canaria al trabajo de los hombres y mujeres vinculados al cultivo del plátano o la identidad canaria.

GÁLDAR & AL GOLPITO termina con un mensaje de agradecimiento de Quevedo a todos quienes han participado en el vídeo y una frase como conclusión: "Rodar [en Gáldar] era volver a la raíz, el lugar de donde sale mucho de lo que somos".

Los otros lanzamientos de Quevedo el 7 de julio

2 022. Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52

2023. Columbia

2024. 7