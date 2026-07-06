MEEK habla del éxito de 'Fabulous', su concierto en el Orgullo de Madrid y la fecha de su próximo disco

MEEK se ha dado el madrugón este lunes para venir a Cuerpos especiales. La artista británica ha aprovechado su visita exprés a Madrid para actuar este domingo en MADO 2026 y ha visitado de buena mañana a Eva Soriano y Nacho García.

La intérprete de Fabulous llegó a la Plaza España de Madrid un día después de arrasar en London in Pride en Trafalgar Square. "Antes pensaba que era la Reina del Orgullo, ahora pienso que me están intentado matar", ha dicho entre risas sobre su participación en los dos festivales.

La intérprete británica atraviesa un momento especialmente dulce gracias a su éxito Fabulous. "Llevo sacando canciones mucho tiempo y a veces encuentras esa canción que funciona", ha contado sobre el hit que suena en Europa FM. "Es mágico".

MEEK confiesa que ya en el estudio se dieron cuenta del potencial de la canción: "Sabíamos que teníamos algo especial pero no esperaba que fuese a tener tanto éxito".

Beautiful Freeks es su nuevo tema en el que reivindica a los raritos —"son el nuevo punk"— y que formará parte de su próximo disco, que ya tiene terminado y cuya fecha de lanzamiento ha adelantado en EXCLUSIVA durante la entrevista. Será la principios de 2027 aunque ha preferido no dar el dato concreto por si cambia de aquí a un futuro.

MEEK ha reconocido durante la entrevista que no sabe español aunque hay cosas de España que le encantan, como la tortilla de patata o la música de Rosalía. "Cuando la en los BRIT Awards mi corazón estuvo a punto de estallar", ha contado sobre su participación en la ceremonia junto a Björk.

"El público de Madrid es libre y en Londres la gente tiene miedo, es muy consciente de sí misma"

Los Premios Brit fueron un auténtico subidón para MEEK como también lo fue su concierto de este domingo en Madrid, con un público entregado y con una energía desbordante muy diferente a la del público de Londres. "Los españoles son libres y en Londres la gente tiene miedo, es muy consciente de sí misma. Aquí, a todo el mundo le da igual todo", ha contado sobre la cantante sobre la diferencia entre sus shows del sábado y domingo.

La cantante reconoce que lo que más le gusta es conectar con el público, sentirlo cerca, independientemente del escenario y del país donde actúa. Todo es un subidón, como lo es también unirse a Kesha y Mika como telonera de sus conciertos. No tardó ni un segundo en decirles sí, ha reconocido la cantante antes de salir del estudio para coger un vuelo de vuelta a Londres.