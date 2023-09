Álvaro de Luna recuerda su peor concierto: "Lo pasé mal, no había dormido nada y tuve que calentar mucho la voz"

Este verano se ha recorrido España casi entera, pero también Portugal, y todo ha sido muy intenso. Septiembre no viene más tranquilo, porque el día 29 lanza su segundo álbum de estudio, Uno.

Dentro de él hay temas como Hoy festejo, una colaboración con TIMO que está recién salida del horno y que supone la última colaboración que hay dentro del disco, además del quinto adelanto.

No es nadie haya rechazado su propuesta, sino que los temas los fue creando poco a poco. Algunos -como Todo Contigo- estaban grabados en Latinoamérica, otros en Madrid, y con tiempo y dedicación las que eran demos fueron cogiendo forma mientras grababa el disco. "Rockstar, por ejemplo, me salió en el baño, mirando el teléfono, me salió la melodía...", recuerda.

Una de las que más le costó sacar y rematar fue precisamente Todo Contigo, que también es de las más especiales del disco. "Cuatro días también me costó", recuerda.

Levantaremos al Sol fue su debut musical, un disco de 2022 con el que ponía sus intenciones musicales sobre la mesa. "La principal diferencia entre uno y otro es el sonido, a nivel guitarras es otra historia diferente, y a nivel letras también. En el otro había un hilo conductor y en este cada canción está preparada para vivir según te sientas", explica.

Su unión con Rayden se llama Sin Antifaz y es un buen detector de personas tóxicas. "Con el tiempo vas fichando por dónde van los tiros. Yo hago como cuando voy a un restaurante y no me gusta, no dejo reseña, simplemente no vuelvo". Se trata de su segundo trabajo juntos. Ya habían grabado En el cielo de la boca para el último disco del rapero.

En vez de posar como una estrella de rock, para la portada del disco eligió una foto de su infancia muy tierna.

"Me la mandó mi madre porque la necesitábamos para un documental. Tenía un año y es una de las primeras fotos que me tomó con algo vinculado a la música. Le tengo mucho cariño a la foto", dice antes de explicar que todo el sonido del disco le llevaba al color rojo, muy parecido al de la gorra que luce en esa foto elegida para la carátula.

Madrid, Roma, Milán o Benicásim son algunas de las próximas paradas a las que llevará su show en directo. No descarta marcarse un pequeño discurso en italiano, ya conoce las palabras básicas, y el siguiente paso será la canción o colaboración en este idioma. "Lo tengo en mente pero no ha habido tiempo todavía", explica el artista, que además mañana jueves cumple 29 años.

En tramo final de la entrevista Iggy Rubín se ha propuesto calibrar el nivel de Rockstar de Álvaro de Luna. Su peor gamberrada en un hotel, un desencuentro con un fan y ese concierto de hace un año que se le hizo cuesta arriba porque la noche anterior se había alargado bastante. "Lo pasé mal, no había dormido nada y tuve que calentar mucho la voz", recuerda sin desvelar dónde fue para que nadie se ofenda. "No confiaba en mí mismo", añade.

