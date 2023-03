Ana Pastor, sobre su especial de 'El Objetivo' en Irán: "Las chicas no solo no llevan velo, sino que se tiñen el pelo para que se vea"

Hoy recibimos en Cuerpos especiales a una de las grandes comunicadoras de este país, Ana Pastor. Con motivo del Día de la Mujer, el próximo miércoles 8 de marzo, Ana estrena un programa especial en El Objetivo en el que ha viajado con su equipo a Irán para conocer en primera persona cómo es la realidad de quienes viven bajo el régimen iraní.

"En Irán hemos estado una semana. Y ha sido de una intensidad tremenda. Estuve hace 10 años y ha cambiado mucho el país. Hace 10 años no vi a ninguna mujer sin velo, y ahora no solo he visto a mujeres sin velo, sino que además se tiñen el pelo de verde, de rosa... para que se vea que no llevan el velo. Están en plena guerra con el régimen", explica la periodista.

Además, explica que ella decidió no ponérselo esta vez y en cuanto salió sin él tuvo una discusión con la policía, que le decían que o se lo ponía o que borrasen todas las imágenes que habían grabado sin el velo puesto.

Su experiencia en Ucrania

Además del especial en Irán que se verá este miércoles en El objetivo en La Sexta, Ana Pastor también estuvo dos semanas viajando por Ucrania. "Es muy increíble que hay una zona, por donde está Chernóbil, que chicas muy jóvenes, de unos 15-20 años, que hablan español perfecto. Incluso con acento de Irún. Porque antes de la guerra venían cada año a España con familia", revela.

Referentes de mujeres para Ana Pastor

Por último, Eva Soriano e Iggy Rubín le hacen un poco de name droping a Ana Pastor para qué nos revela sus referentes femeninos.