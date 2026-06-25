Antonio Resines recuerda cómo robó una equipación completa de rugby: "Nos lo probábamos y salíamos íbamos corriendo"

Cuando Antonio Resines entra en un estudio para ser entrevistado, cualquiera puede predecir que la escaleta saltará por los aires. Eso ha ocurrido hoy en Cuerpos especiales, donde el actor se ha acercado junto a su compañero Quim Gutiérrez para hablar de Haciendo amigos, la nueva comedia de Atresmedia Cine que protagonizan y que verá la luz el próximo 10 de julio, en la que encarnan a unos "atracadores un poco reguleros", como ha explicado Eva Soriano.

La película, dirigida por David Marqués, también guionista de Campeones, estos dos ladrones se ven envueltos en una odisea en la que deben hacerse pasar por discapacitados. Dada la trama de la película, Eva Soriano no ha tardado en preguntar a sus protagonistas s en algún momento, a lo largo de su vida, han robado algo.

"Yo sí. Pantalones de deporte. Además en Francia, por lo que está prescrito el delito", ha indicado rápidamente Antonio Resines, aunque lo cierto es que en realidad fue bastante más. "Fue cuando jugaba al rugby. Nos llevaron a Burdeos y era acojonante (...) En España no había nada"", ha recordado, así que se probó "pantalones, camisetas, zapatillas... Nos lo probábamos y nos íbamos corriendo".

Una vivencia que ha dejado atónito a los presentes en el estudio, sobre todo en comparación al recuerdo de Quim Gutiérrez: "Yo soy muy poco de hurto", ha explicado, "mi carrera de maleante empezó en el Makro, con una marca de detergente que llevaba un juguete pegado". "Yo tendría como seis años y me tire todo el rato concienciándome de cómo me lo iba a llevar", ha explicado entre risas, aunque ha confesado que estuvo "una semana preocupado cada vez que llamaban a la puerta por si era la policía".

Una suerte que finalmente se dedicasen a la interpretación y protagonizasen películas como Haciendo amigos, de la que ambos asegurando que "tiene muy buena pinta" y que les "gusta mucho más" que la producción original francesa.