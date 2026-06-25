Qué contenta está Eva Soriano con su nueva app de citas: "No estoy en volumen, no estoy en definición, estoy para comerme"

A pesar de que la popularidad de las aplicaciones de citas parece estar en declive, lo cierto es que la nueva app para ligar para deportistas ha conseguido entusiasmar a Eva Soriano. "Estamos de enhorabuena la gente soltera. Una app para ligar de gente que hace deporte. Mi cosa", ha asegurado en Cuerpos especiales.

Una aplicación en la que incluso ha desvelado cuál es su estado: "No estoy en volumen, no estoy en definición, estoy para comerme".

Un descubrimiento con el que no han tardado en aparecer símiles relacionados con los ejercicios propios del gimnasio: "No hay primera cita, hay primera cinta de correr", "ligar al fallo como el press de banca" o "es bueno que tu pareja solo haga mancuernas y no practique los mancuernos".

Además, ha dejado una gran conclusión: "Si sale mal ligar, por lo menos coges masa muscular".