VIAJE AL PASADO

Arturo Paniagua repasa la trayectoria de Queen y cómo 'Bohemian Rhapsody' cambió la historia del grupo

Arturo Paniagua nos lleva de viaje en el tiempo y nos sitúa en 1975. Ese año cambió la trayectoria de Queen con el disco A Night at the Opera, que incluye el tema Bohemian Rhapsody. "Llevaban tres disco pero habían firmado un contrato imposible. Brian May llegó a decir que si no funcionaba el siguiente disco se acababa la banda y, en lugar de hacer un álbum main stream, hicieron el más raro y experimental de la historia hasta ese momento", cuenta el experto musical de Cuerpos especiales en este repaso a la trayectoria de la banda. La canción estuvo de número 1 durante nueve semanas seguidas en Reino Unido y luego llegaron otros éxitos del grupo como Don't stop me now, We will rock you o We are the champions. Lo llamativo es que pese a todo, Queen no ganó ningún Grammy en vida de Freddie Mercury.