Rosa León, sobre su canción con Joaquín Reyes: "Se puso a cantar muy bien y le pedimos que lo hiciese en manchego"

María Elena Walsh es mucho más que una poetisa y novelista argentina. María Elena Walsh es la responsable de que Rosa León decidiese grabar discos para niños y, en cierto modo, es también la responsable de que la cantante haya decidido entrar de nuevo en un estudio de grabación.

En realidad el culpable es Alejo Estivel, que fue quien la convenció de que más de 20 años después sin sacar música se animase a grabar Carta de amor a María Elena Walsh, un homenaje al que ser han unido grandes nombres de la música en español como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos o Rozalén y del que ha hablado este martes en Cuerpos especiales con Eva Soriano y Nacho García.

"María Elena Walsh es una mujer que es Premio Nacional de poesía en Argentina, novelista, prácticamente un icono en español en Latinoamérica y aquí es conocida por las canciones de niños que yo he cantado, pero es mucho más que eso", ha contado nada más empezar para después explicar cómo se conocieron y cómo la llevó a hacer música para niños.

"Yo la conocía porque Ramón Arcusa me llamó un día y me dice Hay una compositora argentina que te quiere conocer. Entonces me mandó primero unas cintas, cintas de adultos y cintas de niños, y empecé a escucharla. Dice ¿Quién coño es esta tía? Este cerebro... ¿Quién es este cerebro? La quiero conocer... Y la conocí. Vino un día a una cena a mi casa y me convenció de que tenía que cantar para niños. Yo estaba grabando el disco Al Alba, que no tiene nada que ver. ¡Nada que ver!", ha explicado.

"María Elena Walsh me dijo Los niños son el futuro, a los niños hay que darles lo mejor"

La frase que le dijo para convencerla fue una reflexión cargada de verdad: "Los niños son el futuro, a los niños hay que darles lo mejor. Se está dando a los niños lo que no se les debía dar, los restos de serie... y a los niños hay que darles los mejores músicos, las mejores canciones... y se está haciendo justo lo contrario". "Me convenció", ha contado a Eva y Nacho para luego contarles cómo le convenció después Alejo para meterse de nuevo al estudio.

"Los dos amamos a María Elena Walsh. Yo conocí a Alejo porque después de estar un año en España, María Elena Walsh porque me dijo Van dos amigas, cuídalas. Una era la madre de Alejo y otra era la madre de Ariel", ha explicado sobre su vínculo con el músico y productor. "Alejo cuenta que cuando yo estaba grabando el disco Al Alba me los llevé al estudio, era el primer estudio que veían en su vida". Ahora él es quien la ha metido de nuevo. "Cuadratura perfecta. Se cerró el círculo".

Rosa León y la imitación de Joaquín Reyes

Stivel convenció a Rosa León a grabar de nuevo un disco y rápido se fueron sumando grandes músicos. No les costó que se unieron. "Este tipo de colaboraciones solo se hacen por amistad", ha dicho sobre la participación de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, o incluso de Santiago Segura y Joaquín Reyes.

Con el cómico de Albacete tiene una historia muy divertida. "Me imitó en [Celebrities] y mis hijos me han estado torturando toda la vida", ha contado. "Al final se sube a un carricoche de niños gritando No nos quitarán la ilusión", ha dicho sobre la frase con la que ha insistido que sus hijos la "han torturado muchísimo".

Rosa León reconoce que siempre le ha hecho mucha gracia y que siente gran admiración por el manchego al que conoció un día en una librería y fue directa a él como fan. "Me parece que todos los personajes públicos estamos al servicio de los cómicos", ha recordado sobre el cómico con el que canta El calle del gato que pesca.

"En el estudio se puso a cantarla bien y le dijimos, No, en manchego", ha contado sobre la colaboración que ha salido sin retoques. "No hemos quitado ni una sílaba, hemos dejado todo lo que dijo en el estudio. Está entero".

Joaquín Reyes se mete en la música porque, como dice Rosa León, músicos y cómicos no están tan alejados. "Todos somos caricatos, totos somos titiriteros y estamos en la cuerda floja", ha dicho antes de confesar a Eva y Nacho que después su reciente concierto en el Teatro Zarzuela de Madrid no descarta seguir subida al escenario.

"Después del esfuerzo, de los ensayos, de los músicos, yo creo que sí [saldré de gira], ya que me he puesto...", ha dicho para cerrar la entrevista.