¿Qué pueblo merece la victoria esta semana en 'Cuerpos especiales'?
Que España cuenta con pueblos ideales para todos los gustos lo saben bien en Cuerpos especiales, por eso esta semana toca votar por tu favorito en una competición de Pueblos especiales muy reñida que recorre toda la península.
La lista de ganadores de los pueblos más molones de España de 'Cuerpos especiales'
Cuerpos especiales se ha convertido en el mejor escaparate de los pueblos en España y la competición por encontrar al favorito vuelve a estar muy repartida esta semana.
Miguel Esteban (Toledo), El Palmar de Vejer (Cádiz), Daimiel (Ciudad Real), Peñafiel (Valladolid) y Oropesa del Mar (Castellón) se baten por hacerse con el triunfo. ¡Vota por tu favorito!
Y ya sabes, si quieres que tu pueblo participe en Pueblos especiales, manda un mensaje al 619 441 746 y demuestra que es el más molón.
¿Qué pueblo merece la victoria esta semana en 'Cuerpos especiales'?
- 1
Peñafiel (Valladolid)
Población - 5.100 habitantes | Reclamo - Castillo de Peñafiel (también conocido como el Buque de Castilla)| Otras cosas típicas - fiestas populares como la Semana Santa, donde destacada la Bajada del Ángel, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, o sus fiestas de San Roque; probar el lechazo asado | Gentilicio - peñafielense/a
- 2
Oropesa del Mar (Castellón)
Población - 12.000 habitantes | Reclamo - sus más de diez kilómetros de Playa y calas naturales | Otras cosas típicas - hacer rutas de senderismo o cicloturuismo por su Vía Verde por la sierra; visitar el castillo sus mercados artesanos | Gentilicio - oropesino/a
- 3
Miguel Esteban (Toledo)
Población - 4.700 habitantes | Reclamo - la fiesta de la jota pujada | Otras cosas típicas - puede ser el lugar de La Mancha de cuyo nombre no puede acordarme, la gloria como sistema de calefacción y las fiestas patronales de septiembre | Gentilicio - miguelete
- 4
El Palmar de Vejer (Cádiz)
Población - 1.200 habitantes | Reclamo - sus preciosas costas y dunas protegidas | Otras cosas típicas - largos paseos por el entorno y su gastronomía típica, entre la que destaca el lomo en manteca o su guiso de cerdo | Gentilicio - Palmareño/ña
- 5
Daimiel (Ciudad Real)
Población - Daimiel (Ciudad Real) | Reclamo - Parque Nacional de las Tablas de Daimiel | Otras cosas típicas - yacimiento de la Edad de Bronce de Motilla del Azuer, donde se ubica el pozo más antiguo de Europa; patrimonio vinculado a la Orden de Calatrava como la Iglesia de Santa María La Mayor o el Santuario de Nuestra Señora de las Cruces | Gentilicio - daimieleño/a