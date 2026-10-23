¿Qué pueblo merece la victoria esta semana en 'Cuerpos especiales'? | Europa FM

Cuerpos especiales se ha convertido en el mejor escaparate de los pueblos en España y la competición por encontrar al favorito vuelve a estar muy repartida esta semana.

Miguel Esteban (Toledo), El Palmar de Vejer (Cádiz), Daimiel (Ciudad Real), Peñafiel (Valladolid) y Oropesa del Mar (Castellón) se baten por hacerse con el triunfo. ¡Vota por tu favorito!

Y ya sabes, si quieres que tu pueblo participe en Pueblos especiales, manda un mensaje al 619 441 746 y demuestra que es el más molón.