Azúcar Moreno presenta en exclusiva la nueva versión de 'Bandido': "Ya veréis cuando la veáis en directo en la gira de verano"

Azúcar Moreno se prepara para enseñar al mundo la nueva versión de Bandido. La canción que representó a España en Eurovisión 1990 regresa este viernes 30 de octubre como primer adelanto del próximo disco de las hermanas Salazar.

Toñi y Encarna están ilusionadas ante este lanzamiento y lo proclaman a los cuatro vientos.

"Es que la vida es ilusión. Da igual la edad, da igual el momento en que estés. Muchas veces es más importante la ilusión que el éxito", han reconocido al empezar su entrevista con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales.

Y de esa ilusión nace este lanzamiento que sirve como adelanto de su próximo disco y que los oyentes del morning de Europa FM han podido escuchar en exclusiva. durante la entrevista.

"Le hemos querido dar un toque diferente porque es una canción que tiene muchos años. Es una canción que cantamos todavía en los conciertos. Es una canción que está muy quemada", han dicho sobre el tema que igual que está quemado, está vivo. "Nos apetecía mucho cantarla y hacerle otros arreglos. Es para empezar lo que viene ahora", han añadido sobre este nuevo proyecto.

Bandido fue la carta de presentación de Azúcar Moreno, el tema con el que Encarna y Toñi quedaron en quinto lugar en Eurovisión. "Ahora veo la actuación con el fallo y me sigue estremeciendo, fue brutal", ha confesado Encarna sobre su todavía viral puesta en escena. "Íbamos tan modernas en ese tiempo que es como que está actualizada todavía", ha seguido.

"Es muy difícil superar lo que fue Bandido pero teníamos ganas de hacerle un homenaje diferente porque fue una canción que nos dio tantas cosas buenas que dijimos después de tanto tiempo había que hacerle un homenaje por todo lo que nos ha hecho vivir y sentir", han seguido para luego confesar que más de 35 años después la canción es la que más disfrutan en directo.

"Había que hacerle un homenaje por todo lo que nos ha hecho vivir y sentir"

Hoy la cantan con la misma ilusión que entonces pero más seguras. "Hemos vivido tantas cosas que te haces fuerte. Tú dices, que sea lo que Dios quiera. Nosotros vamos a luchar hasta el final por la música", han añadido para contar que para ellas la música no tiene edad. "Nosotros dejaremos la música cuando la música nos deje a nosotras".

"La música no envejece en ningún sentido de la vida, siempre puedes estar. Tengas 50, tengas 20 o tengas 60. Da lo mismo. La música es algo cultural y nosotros vamos a morir por la música seguramente", han añadido las dos cantantes que siguen llenando conciertos y que dan una media de 40 shows al año. "Ahora vemos a gente adolescente, es muy fuerte. Vienen al camerino y es algo extraño. Entendemos que son los padres los que pasan esa información".

Sus canciones siguen divirtiendo porque, como ellas dicen, su fuerte es "hacer música para alegrar" y ha a sido así desde sus inicios. Lo que ocurre es que no todas sus canciones se convierten en hits a la altura Bandido, Solo se vive una vez o Devórame. "Las nuevas canciones las reciben bien pero los hits son contados con las manos, como les pasa a todos", han añadido antes de adelantar lo que se viene con el nuevo directo de Bandido.

"Ya veréis cuando la veáis en la nueva gira de verano, hemos preparado una cosa superchula. A la gente que no sigue le va a gustar", han dicho sobre esta canción que llegará también con un videoclip rompedor: "Es un look superfuerte, el look que les gusta a las seguidores de Azúcar Moreno. Estamos monísimas".

Azúcar Moreno, en el videoclip del nuevo 'Bandido' | betheonemedia

Encarna y Toñi han hablado también de su extensa carrera. "Hoy en día poder decir que llevas 40 años en la música es un lujazo", han dicho las dos hermanas, defensoras de que el éxito es estar ahí. "La gente dice yo no las veo en televisión pero no es necesario estar en televisión", han dicho antes de entrar un debate familiar sobre lo que cuenta Toñi y lo que calla Encarna. "Con ella factor sorpresa es imposible", ha dicho la segunda sobre la primera, que reconoce que no puede contenerse ante los deseos de los fans.

"Parece que sí pero todo no lo cuento. Hay muchas cosas que tengo calladas", se ha justificado Toñi, que también ha reconocido que no tiene intención de cambiar. "No lo voy a hacer jamás. Si cambio no soy yo".

Las risas han llenado el estudio y han dado pie a una conversación sobre bailes y coreografías. "Somos malísimas para eso", ha reconocido Encarna sobre su capacidad para seguir estos pases de baile. "No nos quedamos con la copla nunca".

Para poder bailar coordinadas tienen un truco. "Nos miramos por las sombras. Ella me mira a mí, yo la miro a ella. Yo le digo Encarna, mírame", ha dicho Toñi, a lo que Encarna ha sumado una última revelación y un debate familiar más: "La conozco tanto que ya sé lo que va a hacer ella. No hace falta que la mire".