Beret: "Por alguna razón que desconozco el Papa sabía de mi música"

Beret no podía faltar en el especial 500 programas de Cuerpos especiales. El cantante, probablemente el invitado que más veces ha estado en el morning show de Europa FM, no se quiso perder la fiesta en el Teatro Alcázar de Madrid y habló con Eva Soriano y Nacho García de su recién lanzada colaboración con el italiano Mr. Rain.

Superhéroes no nació a partir del típico DM. "Fue por un efecto mariposa un poco aleatorio", contó el cantante sevillano, que tiene un mánager italiano y que constantemente le manda música italiana. "Yo sabía del Festival de San Remo pero cuando salió Mr. Rain no lo había visto. Lo vi posteriormente porque Andrea me lo pasó. Lo vi, me lo tradujo y dije 'qué bonito el mensaje que hay' porque es un mensaje de resiliencia y un mensaje que a día de hoy es muy necesario porque habla un poco de ser un mismo a pesar de las circunstancias y de todo", siguió explicando.

"Mi mánager decía 'es como el Beret italiano', a mí me hacía gracia y decía 'quiero traducirlo a ver si es así", continuó explicando. "Me gustó mucho y quedamos una vez una vez que estuvo en Madrid, nos caímos bien dentro de lo poco que yo sé de italiano y lo poco que sabe el de español... Fue buenísimo porque nos fuimos de festival los dos y fue como no podemos hablar aunque queramos", añadió sobre la historia de la que nació Superhéroes, la traducción al español de Supereroi, su canción en San Remo 2023.

La obsesión de Beret en el concierto del Wizink

Hablando de superhéroes, Beret reconoce que su superpoder es ser superpasota. "Si hay diez cosas que deberían importarme, nueve no me importan pero hay una que me importa muchísimo", aseguró el cantante durante la entrevista.

"En realidad lo que me preocupan son tonterías", añadió durante la entrevista antes de poner un ejemplo. "Hace un poco canté en el Wizink y más que estar rayado por el concierto en sí, que era un concierto importante, estaba rayado porque había comido y sabía que al volver la mesa iban a estar con toda la cosas que había comido antes. Estaba como voy a 'volver del Wizink y van a estar todas las cosas aquí en el medio".

El día que Beret tocó para el Papa

Beret, que no tiene en mente (por ahora) grabar más música en italiano, habló también de su concierto para el Papa Francisco. En noviembre actuó ante 6.000 niños y el Pontífice en el Vaticano.

"El Papa ya conocía la canción original de Superhéroes y conocía el mensaje y también, por alguna razón que desconozco, sabía de mi música así que nos invitó. Y no solo fue el hecho de invitarnos sino toda la parafernalia que hubo", explicó el cantante, que llegó al Vaticano desde un avión privado que partió de Milán.

En el vuelo tuvo otra de sus preocupaciones. "Yo estaba más nervioso por cómo saludar al Papa por cómo cantar allí", explicó sobre el momento del encuentro. "Tú imagínate el percal. Yo estaba en el jet preocupado buscando en internet cómo saludar al Papa y es que además él de pronto te puede separar la mano", explicó sobre su preocupación.

La actuación de Beret ante el Papa fue el 6 de noviembre en Aula Nervi en El Vaticano.