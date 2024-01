Eva Soriano dedica a Roberto Brasero una versión hot de 'Torero' sin saber que estaba entre el público en el especial de 'Cuerpos especiales'

"¡Hoy por ser un día especial quiero dedicarle el tiempo a mi ídolo y mentor Roberto Brasero!".

Eva Soriano se vino muy arriba cuando llegó el momento de dar el tiempo en el especial 500 programas de Cuerpos especiales. La presentadora del morning de Europa FM dio el do de pecho al cantar una canción escrita pensando en el presentador de Antena 3. Y no cualquier canción, porque le puso letra a la música de Torero, el éxito de su crush Chayanne.

Eva se vino tan arriba que incluyó una frase de última hora a la canción —Te como la isobara | Porque me pones to' perra— y recibió el aplauso de sus compañeros y del público del Teatro Alcázar de Madrid, al que acudieron 800 invitados para disfrutar del especial.

Lo que no se esperaba Eva es que entre esos invitados estuviese el propio Brasero, que no dudó en agarrar el micrófono para sorprender a Eva y a Nacho García. "Así da gusto despertarse, Eva Soriano", dijo el presentador poniendo en un claro aprieto a la presentadora. "Todo tiene un límite. No me podéis poner a guarrear a Don Roberto Brasero y tenerlo ahí en la grada como El Fantasma de la Ópera. No se puede", se quejó a a sus compañeros.

"Menos mal que nos separa un patio de butacas", añadió Brasero siguiendo la broma. "Sino iba subir al temperatura, ¿verdad, Roberto?", añadió ya relajada Eva Soriano.

El presentador, que acudió al live show con sus hijos, celebró la letra de la canción de Eva y señaló un momento que le gustó especialmente. "Rimar bombero con Brasero me ha gustado", apuntó Brasero, que antes de despedirse echó un capote a Eva Soriano completando el parte meteorológico. "Este jueves vamos a tener cielos despejados en toda España con algunos bancos de niebla en Castilla y León y 20 grados o más".

La canción del tiempo de Eva Soriano

Hay que ser Brasero,

Dar el parte con esmero,

No importa el tiempo que venga,

Sabes que te como entero,

Hay que ver, Brasero,

A todo te digo que sí.

Hay que ver Brasero,

Con tu cuerpo me desvelo,

Aunque no haga más que tormenta

Me pones que un bombero,

Hay que ser Brasero,

Me vuelvo to'loca por ti

...

Te como la isobara

Porque me pones to' perra

...