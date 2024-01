Dani Fernández está enganchado a los juegos del móvil: "Hago más spam para vidas que con fotos de mi hija"

Cuando viene Dani Fernández a Cuerpos especiales nunca se sabe lo que puede pasar. Se tiró a un público ficticio, rompió un ukelele... Cosas muy de rock star, lo que es. "Aquí hago cosas más divertidas que en mi cumpleaños", ha reconocido el artista, que el pasado 18 de enero presentó su nuevo tema Todo Cambia en la Plaza de la Luna de Madrid.

Congregó a sus fans y se metió en una urna de cristal para cantar algunos de los temas de su próximo álbum, La Jauría. "Yo sentía como que era el disco más difícil a la hora de escribirlo. Porque ya piensas, ya tienes un público y es como la rayada de 'lo van a querer escuchar', si le va a gustar, no le va a gustar. Ya estás como pensando. Anticipándote. Y es un poco lo que vivimos ahora con las redes sociales y con todo", ha contado el artista.

Es consciente de que él está expuesto por su faceta pública, pero mantiene que todos lo estamos en cierta medida al usar las redes y compartir constantemente nuestros movimientos y pensamientos.

No usa Instagram para ver animalitos, tampoco para ver los stories de la gente. "Eso sí, tengo una adición increíble a los juegos del móvil", ha apuntado el cantante, uno de los invitados al especial 500 programas de Cuerpos especiales.

Ahora que se ha convertido en padre lo ha tenido que dejar, pero esa era su zona de confort total. "Lo he tenido que dejar para que no me regañen", ha asegurado el intérprete, que ahora, evidentemente, tiene muchas más cosas que hacer. "Para la gente es como un cortocircuito, la gente piensa que padre y cantante a la vez no se puede ser", ha explicado. Está enamoradísimo de su pequeña. "Mi hija no hace nada, pero es la mejor".

Lo que no quiere es convertirse en uno de esos "padres pesados" que solo mandan vídeos de sus niños, pero parece que será algo inevitable. "Les he hecho prometer a mis amigos que si en algún momento soy esa persona me lo digan, porque me suicido o algo, no quiero ser eso. Hago más spam para que me den vidas que con fotos de mi hija", ha bromeado.

Las entradas para su concierto en el WiZink Center el próximo 26 de diciembre ya están disponibles.

