Beret: "Prisma' tenía más hits pero 'Resiliencia' es mejor en forma"

¡Beret ha vuelto a Cuerpos especiales y como es su tercera visita Eva Soriano e Iggy Rubín le hacen entrega del pasaporte de honor del morning de Europa FM!

Tras los honores, vamos a lo importante. Beret acaba de lanzar Resiliencia. Se trata del segundo disco del artista sevillano, y aunque reconoce que desde el primero ya ha aprendido varias técnicas y fórmulas para componer su música, aunque varíe cosas hay una línea que lo une todo: "Hay mucha gente que se queda por las letras, por el contenido".

"Prisma tiene como de forma general menos nivel, pero pequeños grandes hits. Y Resiliencia de forma general es mejor, pero no tiene hits", explica Beret, aunque en Cuerpos especiales no creemos que no vayan a salir exitazos de este nuevo trabajo.

Un disco repleto de colaboraciones

Este nuevo trabajo está repleto de colaboraciones con otros grandes artistas como Estopa, Omar Montes, Lérica, Morat, Malú y Reik: "Cuando empecé a hacer el disco, empecé a hacer canciones y cuando le quise dar una unidad busqué colegas como Omar o Estopa con los que seguro que tendría algún punto en común con ellos"

Y por supuesto, Eva e Iggy no han dejado aprovechar la oportunidad de hacerle un "atraquito" a Beret y le han mandado una nota de voz a Estopa para que por fin se pasen por el programa.

El primero en felicitar a Beret por este nuevo disco ha sido su propio sobrino, de dos años, con un audio que le hemos puesto en el programa. Aprovechando esta felicitación le preguntamos a Beret cómo es como tito y nos explica el día en que le regaló una cosa sin querer.

"Yo colecciono Jordan y siempre tengo lío para pedir tallas estadounidenses. Y pedí varios números que luego resultaron ser de niño y cuando tenga cuatro o cinco años va ir como un rapero".