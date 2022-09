Bertus ha vuelto este jueves a a Cuerpos especiales con uno de sus reportajes, aunque esta vez no ha sido un reportaje de calle. Bertus se ha colado en un evento de moda y allí se ha encontrado a Lala Chus. Ha habido crossover de secciones y una reflexión del reportero.

"He descubierto cuál es mi vocación. Es estar en eventos. A mí no me mandéis más a la calle a preguntar cuánto cuesta una barra de pan", ha dicho Bertus, que ahora le gusta llamarse Eventador. "Yo quiero ir a premieres, presentaciones... a que me den de comer, que me den de beber...".

El evento de la fashion week era "un evento con influencers de life style, vividores", como lo ha definido Bertus, que acudió con una camiseta de Los Simpson y tuvo la osadía de preguntar a los asistentes si él iba bien para un evento de moda. "¿Yo podría pasar como modelo? ¿Voy bien para ir a un evento?". Los entrevistados no se fueron por las ramas y hubo quien lo llamó bajito a la cara.

Lo mejor fue el cameo de Lala Chus, que ha servido a Eva Soriano e Iggy Rubín para descubrir por qué los lunes llega bostezando al estudio para descubrir nuevos casos en su sección su sección.