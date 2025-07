Eva le grita a una nube Volumen I: contra los fetichistas de pies, el toto care y las exigencias a las mujeres

Eva Soriano ha gritado fuerte esta temporada en Cuerpos especiales y lo ha hecho, en muchas ocasiones, para prestar su voz a las quejas de las mujeres.

Cansada de que le pidan fotos de sus pies, de que las modas duren un suspiro y de que vivamos a mil para poder llegar a todo, la presentadora del morning de Europa FM ha aclarado la voz cada jueves para que sus gritos llegasen lejos y que los hombres por fin dejen de sobarnos o que se nos deje de jugar por nuestro físico en lugar de por nuestro trabajo.

¡Basta ya! ha sido el lema de Eva Soriano mañana tras mañana y podría ser el título del recopilatorio Eva le grita a una nube Volumen I.

Contra los fetichistas de pies

El grito de Eva Soriano sonó fuerte el día que empezó a recibir mensajes privados en redes sociales pidiéndole fotos de sus pies. "Dicen, ¿me puedes mandar una foto? No, armoch, Yo no he pagado lo que he pagado por estos dos mogambos... No he hecho esta inversión pechil para que ahora se me sexualice por los pies. ¿Para qué leches he pagado estas dos pedazo de berzas?", dijo la presentadora dejando claro que no mandaría fotos de ningún tipo a nadie.

Stop modas que duran un suspiro

Lo de las modas pasajeras enfada mucho a Eva Soriano que gritó fuerte para quejarse del fin de los estampados de animales y los lazos y la vuelta de las tendencias de los 80. "¿Quién soy yo? ¿Michael J Fox?", dijo la presentadora muy indignada también por la vuelta de los pantalones de tiro bajo. "No me da la gana. Tengo 34 años, moda, 34 años. No quiero sentarme y que se me vea la rabadilla del culo porque ya soy mayor. No quiero ponerme esa mierda. Quiero tener la lumbar calentita. No quiero llevar un crop top y un pantalón de tiro bajo y parecer un barriguitas. No quiero eso, quiero envejecer con dignidad. No quiero que se me vea la pelvis, no me da la gana...", apuntó indignada y proponiendo el body painting como solución para poder ir siempre como dictan las tendencias.

Poco se habla de la endometriosis

Aprovechando la celebración del Día Mundial de la Endometriosis, Eva Soriano denunció la falta de investigación sobre salud femenina y lo poco que se empatiza con los dolores que sufren cada mes quienes sufren esta enfermedad en concreto. "Te dicen, tómate un ibuprofeno y ya", se quejó mandando mucho ánimo al 18% de mujeres que padecen endometriosis.

No al toto care

Ya no basta con tener la cara joven, tenemos que tener joven también el toto. Eva Soriano se enfadó mucho al hablar del cuidado específico que le exige a nuestro pussy. "Tiene que estar más producida que una drag", se quejó denunciando la existencia de geles contra el envejecimiento de la tota. "¿Quién ha pedido esto? A mí me parece terrible porque que siempre nos estamos enfocando al mismo público, a las señoras. Porque yo no veo ningún gel para los chavales. Eso no lo hacemos", apuntó. "¡Ya está bien de que nos intenten mantener jóvenes para siempre. Envejecemos y envejecer es bello porque la alternativa es morir. Y yo pienso arrugada de arriba y de abajo también, como si fuera un shar pei".

No nos juzguéis por nuestro físico, disfrutad de nuestro trabajo

La oleada de críticas que recibió su amiga y compañera Lalachús al anunciarse como presentadora de las Campanadas encendió a Eva Soriano. "No es que la peña sea hipergordofóbica porque luego, en otro canal tienes a otra mujer normativa y también hay problemas con esa mujer. Ya no es si eres gorda o flaca. Ya no hay un punto de que no te gusta un perfil de tía en concreta, al final lo que pasa es que no te gustan las tías", reflexionó la presentadora lanzando una queja. "Ya está bien, es agotador todo el rato tener que cumplir con una serie de estándares que ni siquiera se sabe cuáles son porque es odio puro y duro", apuntó Eva Soriano mandando un mensaje a todas las presentadoras de las Campanadas víctimas de estos análisis innecesarios.

Acabemos con el acoso machista

Eva Soriano alzó la voz por Rosalía y Shakira en una semana en la que salieron vídeos de fans tocándolas donde no deberían. Como si un roce en una teta o cerca del culo no estuviese fuera de lugar... "No tiene que ser tan complicado no incomodar a las mujeres", reflexionó mandando un mensaje a los hombres usando el abecedario de Rosalía: "A de asco, B de baboso, C de cuñados, D de desubicado... ¡Que os estéis quietos por favor".

Ya está bien de ir estresadísimas

"Ahora lo que se lleva es ser multitasking. Hacer 300.000 cosas a la vez mientras lloras porque la lloradita te la pegas entremedias. Ya está bien de romantizar la precariedad. Ir al gimnasio, cenar, una reunión, tener una call, tender una lavadora, llevar a los niños al colegio... ¿Qué soy yo? ¿La mujer orquesta? ¡No puedo más! Te meten en la cabeza que para ser una mujer empoderada tienes que ser capaz de llevar a cabo a cabo 300.000 cosas. No puede ser que vayamos como vayamos porque de repente metes al chiquillo en una bolsa de rafia y a las acelgas en el cole. ¿Por qué? Porque estamos disociadas totalmente", gritó Eva animándonos a abrazar nuestra mediocridad y estar a un nivel que nos permita vivir y disfrutar un poquito.

Mucha fiesta arruga la cara

Eva llegó al verano en su época más sandunguera. Con la llegada del calor, le entraron más ganas de salir de fiesta y compartir las fotos con sus seguidores de Instagram. No le gustó la advertencia que le hizo uno al decirle que mucha fiesta arruga la cara. ¿Sabes lo que produce arrugas? ¡Madrugar! Y de eso nadie dice nada, eso está bien... "Parece que las chavalas más mayores no podemos salir", dijo enfadada poco antes de irse de vacaciones.

BONUS TRACK: Eva y la visita al ginecólogo

No fue una queja como tal sino un recordatorio. La sección Eva le grita a una nube también sirvió para que Eva Soriano nos recordarse la importancia de ir al ginecólogo regularmente. ¡Eso sí! Ya que estaba se quejó de los instrumentos que utilizan en la consulta: "No son ni medio normales". La visita no es agradable, hay que decirlo, pero sí muy necesaria.