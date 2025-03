Pablo Alborán confiesa que llamó a Alejandro Sanz porque 'Clickbait' le recuerda a 'No es lo mismo'

Pablo Alborán por fin se ha sentado en el estudio de Cuerpos especiales para charlar con Eva Soriano y Nacho García tras sufrir varias llamadas, sobre todo por parte de la presentadora, para que acudiese al antimorning show de Europa FM. " Nunca ha habido una invitación formal, lo que sí amenazas y condicionantes", ha indicado excusando su ausencia.

El malagueño ha llegado cargado de su energía y buen rollo habitual y su nueva canción Clickbait, el primer adelanto del que será el próximo álbum del malagueño. Una canción con la que el autor ha sorprendido a parte de su público al alejarse del estilo más cercano a las baladas que ha caracterizado a muchos de sus hits por un registro totalmente diferente. "Me gusta la música urbana, todo tipo de música", ha indicado, admitiendo que se ha "permitido esa licencia" en cuanto a unas estrofas en las que incluso parece rapear.

"Este era el momento de sacar a relucir mi opinión y mi crítica sobre algunas cosas", ha apuntado, definiendo a Clickbait como "una canción poco guerrera" en la que aborda la cuestión de las noticias falsas. "Sobre mí ya he aprendido a reírme; en general, me molesta mucho lo que tiene que ver con política, salud...", ha explicado, recordando algunos titulares relacionados con la pandemia. "Me suele perturbar un poco porque parace que no te puedes creer nada". Sin embargo, también ha destacado algunos titulares con los que no ha podido más que reírse. "Leí que si ponías los testículos al sol te ponías más fuerte", ha rememorado y, en cuanto a los que ha protagonizado él mismo, otros como que pertenece "a la aristocracia" o que cuenta con "una colección de coches antiguos" y "otros que no tienen tanta gracia".

Además, ha confesado que llamó a Alejandro Sanz nada más terminar de componer Clickbait. "Cuando escribí Clickbait pensé que estaba componiendo algo extraño y el proceso me recordó al momento en el que él sacó No es lo mismo", dado que el madrileño también había basado parte de su obra en baladas y ritmos muy diferentes a los de esta canción.

Además de su nueva canción, Pablo Alborán está de enhorabuena por haber debutado en la interpretación en la segunda temporada de la serie Respira, de Netflix. "Está siendo un sueño (...) Ha sido una pasada porque llevaba tiempo estudiando pero nunca me había salido un personaje así, golosón", ha explicado, añadiendo que lo mejor ha sido "la experiencia del compañerismo".

Por otro lado, el artista ha enumerado algunas de las próximas paradas de su Global Tour 26-27, con la que dará una autentica vuelta al mundo. "Tengo muchas ganas, a mí las giras me vuelven loco", ha admitido, "es una vida de ensueño y me siento un privilegiado de poder este tipo de giras".