Beth: "Los triunfitos hace 20 años éramos la peste, no es que no quisiese ir a Eurovisión, es que yo no lo seguía"

Hace 20 años que sacó su primer disco y se convirtió en una artista mainstream, pero no vivió sus inicios como hubiese deseado. Una vez terminó Operación Triunfo, el concurso donde se dio a conocer, viajó a Riga para cantar ante Europa Dime.

No quedó en mala posición, consigió un octavo puesto para España y Dime se convirtió en un éxito masivo dentro y fuera de nuestro país. Pero a la artista no le gustaba. Lo cuenta y lo explica en 'Dime: historia de una canción', un documetal en el que repasa y recuerda aquellos momentos.

"En estos años me habían propuesto muchas veces volver a cantar Dime pero nunca había aceptado, y este año que se cumplen 20 decidí hacerlo, decir que sí. Esto me pareció suficientemente heavy para contarlo todo, contar que pasó hacer 20 años, nos pusimos a urgar en la herida y ha sido un proceso muy bonito, estoy encantada con el resultado", asegura sobre esta regresión.

Solo sus fans más incondicionales sabían que no cantaba nunca Dime en sus bolos. La inmensa mayoría no conocía su historia con la canción que le dio la fama. "Si la ponían en una boda me iba de la boda, me escapaba", bromea.

"A ver, odiar, en ningún momento. Yo creo que aparte de la canción en sí, que no era de mi estilo, se le juntaba el hecho de la imposición. Yo no la había podido elegir, a mi se me dio y me dijeron 'tienes que cantarla aquí'", explica sobre un tema que no seguía su propuesta artística.

En ese momento la artista estaba empezando en la música y sentía todo con mucha transcendencia. "Pensé que iba a empezar con un vestido que no sentía mío", rememora.

"En seguida, cuando pude, pasé página para empezar con mi estilo de música", cuenta antes de explicar que tampoco le hacía mucha ilusión representar a España en Eurovisión. "Si se me hubiese dado una canción con la que estuviese cómoda aquello hubiese sido otra cosa. Los triunfitos hace 20 años éramos la peste", asegura.

No era fan de Eurovisión y le tocó ir sin remedio. "No es que no quisiese ir a Eurovisión, es que yo no lo seguía, solo el año anterior, con Rosa, y bueno, con Sergio Dalma", explica antes de recalcar que al final y al cabo disfrutó mucho la experiencia. "Yo acepté, no estaba en mis planes pero acepté, no podía cambiarlo y luego al final lo disfruté un montón. Me pusieron a un equipo increíble, hice piña con esas personas, todo el mundo conocía mi situación y fuimos a gozarnos la experiencia", cuenta.

Este martes día 23 celebrará sus 20 años de carrera con un concierto muy especial en la sala Luz de Gas de Barcelona.