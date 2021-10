El bochorno de Jandro cuando se desnudó ante 300 magos: "No pensé en que luego tenía que levantarme de la mesa"

Jandro, quien se hizo conocido por su participación en El Hormiguero, visita Cuerpos especiales para explicarnos cómo lo está petando en la televisión americana.

Actualmente el mago aparece en el programa Fool us, en el que nos cuenta que llegó casi por casualidad. Jandro nos confiesa que él solo quería conocer a Pen y Teller, los dos magos que ejercen de jurado, pero en principio no tenía pensado participar en el concurso, tan solo fue a ver el programa junto a su madre, a quién le había regalado un viaje a Las Vegas.

"Yo solo quería conocer a Pen y Teller, que son dos magos maravillosos. Son los magos que más veces han estado en David Letterman, han salido en Los Simpson, en Friends... Y tienen un teatro en el que tienes que hacer el show frente a mil y pico personas y luego ellos debaten sobre cómo creen que lo has hecho".

En su última participación, Jandro hizo desaparecer la estatua de la libertad. Y lo mejor son las reacciones de los magos al descubrir el truco y el método empleado.

Eva Soriano e Iggy Rubín le hacen un juego a través de la entrevista de cartas. La primera carta le pregunta si ha enviado algún nude, a lo que Jandro confiesa que no pero aprovecha para explicar una divertida anécdota.

El otro día en Vitoria presenté una gala de magia internacional y se me ocurrió una idea. Salí y les dije ' yo es que estoy muy incómodo' y fui al lateral y saqué un cartón pluma en el que tenía impreso una pantalla de zoom con el rectángulo recortado", ha empezado explicando que durante la pandemia los magos solo podían hacer magia a través de zoom y por eso la gente se lo tomó a broma.

"Entonces me vine un poquito arriba y me quité las zapatillas, me quité los pantalones y me quité los calzoncillos. Todos creían que llevaba dos calzoncillos pero yo estaba en pelotas ante 300 magos. Pero el problema vino cuando yo me tenía que levantar de la mesa y eso no lo había calculado. Me levanté rápido, cogí el cartón pluma y me tapé pensando que lo había calculado bien pero luego hubo un problema de píxeles", confiesa asegurando que finalmente tuvieron que censurarle sus partes íntimas.