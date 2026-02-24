Carlos Areces: "Rafaela y su loco mundo' es una excusa para hablar de cosas de las que no hablaría una adolescente de hoy"

Carlos Areces se ha estrenado como invitado de Cuerpos especiales y lo ha hecho para presentar la serie Rafaela y su loco mundo , que protagoniza junto a Ingrid García-Jonsson y Aníbal Gómez . También ha contado a un oyente por qué se decidió a ser actor y ha revelado cómo eligen los invitados de los conciertos de Ojete Calor .

Saboreando una tostada de pan y con muchas ganas de pasárselo bien. Así ha llegado Carlos Areces este martes al estudio de Cuerpos especiales.

El "actor, creador, músico y pedazo mamarracho", como lo han presentando Eva Soriano y Nacho García, se ha estrenado como invitado para presentar la serie Rafaela y su loco mundo, de Atresplayer.

"No es que haya rechazado otras invitaciones, es que no me habíais llamando antes", ha dicho nada más empezar para dejar las cosas claras.

El domingo 15 de febrero se estrenó esta producción en la que comparte pantalla con Ingrid García-Jonsson y Aníbal Gómez, su creador y quien da vida a uno de las amigas de Rafaela. Las otras son Joaquín Reyes (Debo) y el propio Carlos Areces (Corpus).

"Nos dimos cuenta de que había una gran laguna en la ficción española", ha contado sobre el punto de arranque de esta disparatada producción dirigida por Ernesto Sevilla: "Hombres de 50 años haciendo de adolescentas". "Hemos querido dar voz a esas personas y así nace Rafaela", ha apuntado sobre la serie que lleva dos capítulos emitidos y con buen resultado.

El actor no tiene redes sociales y así todas las críticas que recibe su trabajo son buenas. "Vivo feliz en un universo donde todo lo que hago le gusta muchísimo a todo el mundo", ha añadido para luego explicar que la serie "es una excusa para hablar de cosas de las que nunca jamás hablaría una adolescente hoy en día".

En Rafaela y su loco mundo hay un regusto retro lleno de "referencias a los 80, a los 90, a la cultura de la Súper Pop y también al cine que nos gusta, al que le gusta a Aníbal", ha dicho dando pie a una conversación sobre cine de terror.

El salto al mundo de la actuación

Carlos Areces lleva trabajando ante las cámaras más de 20 años y reconoce que decidió ser actor por una cuestión práctica.

"Hay una parte muy importante de ser actor que es la panoja", ha confesado. "Antes de ser actor era dibujante de cómics y difícilmente llegaba a fin de mes. Para mí hubo un salto cuantitativo que agradecí".

La realidad es que Areces era "el típico niño que le gustaba hacer el gamba" y se metía en grupos de teatro."Descubrí que la mayoría cargaban con un dramatismo y una intensidad que no iban conmigo. Luego a lo largo de tu vida vas haciendo amistades, te juntas con la gente indicada y acabas haciendo La Hora Chanente", ha apuntado sobre su salto a la comedia.

Con Ojete Calor, su dúo musical con Aníbal Gómez, fue diferente. "Vino antes el nombre que el grupo", ha explicado sobre el día de 2005 en que estaba con su colega en un bar de Malasaña, cerca de la Plaza de la Luna, y se pusieron a pensar en nombres para una banda. "Ojete Calor nos hico muchísima gracia y ese mismo día hicimos un tracklist de cómo sería el disco y ahí quedó la gracieta. Dos días más tarde me dijo Aníbal: He hecho unas bases para Ojete Calor..." No había marcha atrás, había que seguir con el proyecto.

Cómo se eligen los invitados de Ojete Calor

De aquello han pasado más de 20 años y ahora Ojete Calor está sumergido la gira Puede Que Sea Nuestra Última Gira o Puede Que Se Trate De Un Truco Para Vender Más Entradas WORLD TOUR 2026, un proyecto que dice no tiene ninguna segunda intención. "No sé de qué me hablas", ha apuntado el cantante para terminar explicando cómo eligen a los artistas invitados de sus conciertos.

"Cuanto más chocante, mejor", ha dicho sobre sus invitados. "Más allá de que sea cantante o no sea cantante, lo que interesa es que cuando el artista salga, la gente salga diga Qué cojones. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está pasando ahora mismo?".

En su lista de invitados hay nombres tan disparatados como Ane Igartiburu, David Bustamante, Fran Perea, Janet, Ladilla Rusa, Lucía Echevarría, Boris Izaguirre o Yola Berrocal. ¿Será Eva Soriano la siguiente? Ella se ha postulado con un ligero carraspeo. ¿Lo habrá pillado?